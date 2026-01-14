  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de dolu dolu sömestir etkinlikleri

Küçükçekmece'de dolu dolu sömestir etkinlikleri

Küçükçekmece'de dolu dolu sömestir etkinlikleri
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatiline girecek öğrenciler için bu yılda birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler hazırladı. 19 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında; atölyelerden bilim ve kültür gezilerine, yarışmalardan çocuk sinemalarına kadar bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sömestir etkinlikleri; Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kuşlu Çocuk ve Rıfat Ilgaz Kütüphanesi, İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde, 5-18 yaş arası çocuklar için atölyeler, çocuk sinemaları, beden perküsyonu ve eğlenceli çocuk oyunları düzenlenecek. Ayrıca İstanbul Hava Kuvvetleri, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi önemli müzelere geziler gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sömestir etkinlikleri ise; Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Halkalı, Yarımburgaz, İkitelli, Kanarya, Sefaköy ve Cennet Bilgi Evi ve Gençlik Gelişim Merkezi’nde, 8-14 yaş arası çocuklar için eğitici atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. 8- 30 yaş arası katılımcılar için ise İstanbul’un önemli müzelerine ve sergilere geziler düzenlenecek.

Ayrıca 5-12 yaş arası çocuklar için Trafik Eğitim Parkı’nda teorik eğitim ve uygulamalı parkur ve sürüş etkinlikleri; Spor Okulları bünyesinde 6-13 yaş arası çocuklar için voleybol, basketbol ve taekwondo parkuru; E-Spor Merkezi’nde 15-22 yaş arası gençler için mini turnuvalar; Soğuksu Macera Parkı’nda ise 120 cm üzeri ve 120 kg altı herkese yönelik serbest düşüş, ip parkuru, zipline ve tırmanma duvarı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Belediyesi sömestir etkinliklerini sosyal medya hesaplarından takip edebilir, ayrıntılı bilgi için 444 4 360 numaralı hattı arayabilirsiniz.

Bu Haberleri Kaçırma...

Kur'an kursunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Kur'an kursunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Kazancı olay olan Blok3'ten babasına çok özel doğumgünü hediyesi: Paraya acımadı!
Kazancı olay olan Blok3'ten babasına çok özel doğumgünü hediyesi: Paraya acımadı!
Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği
Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği
Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti!
Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti!
Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi!
Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi!
Hava durumu raporu güncellendi... Türkiye'nin yarısı baharı yarısı kışı yaşayacak! Yeni yağış yolda!
Hava durumu raporu güncellendi... Türkiye'nin yarısı baharı yarısı kışı yaşayacak! Yeni yağış yolda!
Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü!
Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü!
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oktay Kaynarca uyuşturucu ve fuhuş iddialarına böyle yanıt verdi Oktay Kaynarca uyuşturucu ve fuhuş iddialarına böyle yanıt verdi Kazancı olay olan Blok3'ten babasına çok özel doğumgünü hediyesi: Paraya acımadı! Kazancı olay olan Blok3'ten babasına çok özel doğumgünü hediyesi: Paraya acımadı! Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti! Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti! Hava durumu raporu güncellendi... Türkiye'nin yarısı baharı yarısı kışı yaşayacak! Yeni yağış yolda! Hava durumu raporu güncellendi... Türkiye'nin yarısı baharı yarısı kışı yaşayacak! Yeni yağış yolda! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bülent ağabeyi''nden Bilal Erdoğan'a kırmızı kart! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bülent ağabeyi''nden Bilal Erdoğan'a kırmızı kart! Tek isteği 100 TL ile babasına doğumgünü hediyesi almaktı, bir anda viral oldu! Tek isteği 100 TL ile babasına doğumgünü hediyesi almaktı, bir anda viral oldu! Arınç'tan çok konuşulacak açıklama: ''Hiçbir savcı beni ifadeye çağırmadı!'' Arınç'tan çok konuşulacak açıklama: ''Hiçbir savcı beni ifadeye çağırmadı!'' Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü! Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü! AK Parti emeklilerin maaş hesaplamalarını da maaşlarını da sil baştan değiştirecek! AK Parti emeklilerin maaş hesaplamalarını da maaşlarını da sil baştan değiştirecek!
Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu! Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu! Türkiye'de tüm vatandaşlara tek imzayla binlerce TL'lik yardım ödemesi başladı (!) Türkiye'de tüm vatandaşlara tek imzayla binlerce TL'lik yardım ödemesi başladı (!) Huzurevinde vahşet! Huzurevinde kalan bir kişi, diğer 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdü! Huzurevinde vahşet! Huzurevinde kalan bir kişi, diğer 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdü! Trump protestolara küfür edip, el hareketi çekerek yanıt verdi! Trump protestolara küfür edip, el hareketi çekerek yanıt verdi! Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta! Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta! Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi! Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi! Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın ortalığı birbirine kattı Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın ortalığı birbirine kattı Yediği bir parça elma 45 yaşındaki kadının sonu oldu Yediği bir parça elma 45 yaşındaki kadının sonu oldu