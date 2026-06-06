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Küçükçekmece'de Dünya Çevre Günü'nde atölyelerle farkındalık oluşturuldu

Küçükçekmece'de Dünya Çevre Günü'nde atölyelerle farkındalık oluşturuldu
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Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği düzenlendi. Küçükçekmece Göl Kenarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve gençler çevre temalı atölyelerde buluştu. Programa katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, geri dönüşüm atölyelerindeki eğitimlerde çocuklara eşlik etti.

Etkinlikte; organik sabun, elektronik atık, döngüsel işler, tohum, tekstil, ekolojik oyun alanı ve yenilenebilir enerji atölyeleri yer aldı. Çocuklar atölyelerde hem keyifli vakit geçirdi hem de yaşam ve geri dönüşüm konusunda farkındalık edindi.

Başkan Çebi: Çevreyi korumak, gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuzdur

Küçükçekmece Belediyesi olarak çevreyi korumayı bir tercih değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Geri dönüşüm konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında sıfır atık toplama noktalarımızdan elde edilen geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 ton iken, 2025 yılında bu rakam 306 tona yükseldi. 2026 yılında şu ana kadar 1450 ton ambalaj atığı, yaklaşık 41 ton bitkisel atık yağ ve 8,5 ton elektronik atık topladık. Bu rakamlar bize çevre konusunda gerçek bir davranış dönüşümü yaşandığını gösteriyor. İnanıyorum ki çocuklarla yaptığımız bu çalışmalar da gelecekte yerini bulacaktır. Bu çocuklar, ileride bu ülkeyi yönettiklerinde bizim kuşağımızdan çok daha iyi bir şekilde doğanın ve dünyamızın değerini anlayacak ve bu konuda çok daha sağlıklı adımlar atacaklardır” diye konuştu.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Etkinlik boyunca çocuklar, geri dönüşümden, yenilenebilir enerjiye, doğal yaşamdan sürdürülebilir üretime pek çok konuda uygulamalı eğitimlere katıldı. Etkinlikle çevre dostu yaşam alışkanlıklarının çocuklara küçük yaşta kazandırılması hedeflenirken, atölyelere katılan çocuklara Küçükçekmece Belediyesi tarafından günün anısına hediyeler verildi. 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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