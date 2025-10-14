  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de Eğitim Akademisi Kurs kayıtları başladı

Küçükçekmece'de Eğitim Akademisi Kurs kayıtları başladı

Küçükçekmece'de Eğitim Akademisi Kurs kayıtları başladı
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle; sanat, kişisel gelişim ve meslek edindirme amacıyla düzenlenen ‘Eğitim Akademisi Kurslarına’ kayıtlar başladı.

Eğitim Akademisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında; ön muhasebeden, yaş pasta yapımına, Almancadan İngilizceye kadar 18 branşta eğitim verecek.

Eğitimler 2 kategoride gerçekleştirilecek

Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslar; 8-17 yaş arası çocuklar ve 18 yaş üstü yetişkinler olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Çocuklar için Bağlama Bozuk Düzen, yetişkinler için ise; Bağlama Bozuk Düzen, Yağlı Boya Resimde Üslup Oluşturma, Kaligrafi, İmitasyon Takı İmalatçısı, Takı Tasarımcısı, Dekoratif Ahşap Süsleme, İngilizce A1, Almanca A1, 1. Kademe Okuma Yazma, 2. Kademe Temel Eğitim, Diksiyon, İlk Yardım, Gümüş Kazaz Örücülüğü, Yaş Pasta Yapımı, Ön Muhasebe, Ofis Programları Kullanımı, Alüminyum Kabartma Yapımı ve Sanatsal Mozaik gibi branşlar da eğitimler verilecek.

Son Başvuru Tarihi 17 Ekim

Kontenjanların sınırlı olduğu Eğitim Akademisi Kursları için son başvuru tarihi 17 Ekim. Eğitimlere katılmak isteyenler kurs merkezlerine; ikametgâh, kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla başvuruda bulunabilir. Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi tarafından alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacak.

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merve Taşkın'dan olay olan açıklama: ''Hepimiz bedenimizi satıyoruz'' Merve Taşkın'dan olay olan açıklama: ''Hepimiz bedenimizi satıyoruz'' Mağarada bulunan gizemli ceset 10 yıl önceki kadın cinayetini aydınlattı! Mağarada bulunan gizemli ceset 10 yıl önceki kadın cinayetini aydınlattı! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Sihirli Annem'in minik Tuğçe'siydi... 41 kiloluk değişimiyle konuşurken tesettürlü pozları geldi Sihirli Annem'in minik Tuğçe'siydi... 41 kiloluk değişimiyle konuşurken tesettürlü pozları geldi Faizsiz, peşinatsız ev sahibi yapacak Yeni Yuvam Modeli başladı.. Ayrıntıları da belli oldu Faizsiz, peşinatsız ev sahibi yapacak Yeni Yuvam Modeli başladı.. Ayrıntıları da belli oldu Gaziantep'te kan donduran olay: Hemşire kendisiyle tartışan hastayı iğneyle öldürdü! Gaziantep'te kan donduran olay: Hemşire kendisiyle tartışan hastayı iğneyle öldürdü! Karadeniz insanının pratik zekası ile üretildi; işte karşınızda Laz Cabrio! Karadeniz insanının pratik zekası ile üretildi; işte karşınızda Laz Cabrio! Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı! Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı!
Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! Otomobil devinden 5 meslek grubu için büyük indirim fırsatı Otomobil devinden 5 meslek grubu için büyük indirim fırsatı TFF’nin maç yayınları için erişim engelleme yetkisi iptal edildi TFF’nin maç yayınları için erişim engelleme yetkisi iptal edildi Türkiye'nin en ucuz ve en çok satan otomobillerinden biriydi... Üretimi durduruldu! Türkiye'nin en ucuz ve en çok satan otomobillerinden biriydi... Üretimi durduruldu! Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Devrim Özkan'ı unutan Lucas Torreira gönlünü bir başka güzel oyuncuya kaptırdı Devrim Özkan'ı unutan Lucas Torreira gönlünü bir başka güzel oyuncuya kaptırdı Diş hekimi sapık çıktı! Hastalarını gizlice görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmış! Eşi yakaladı! Diş hekimi sapık çıktı! Hastalarını gizlice görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmış! Eşi yakaladı!