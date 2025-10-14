Küçükçekmece'de Eğitim Akademisi Kurs kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle; sanat, kişisel gelişim ve meslek edindirme amacıyla düzenlenen ‘Eğitim Akademisi Kurslarına’ kayıtlar başladı.

Eğitim Akademisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında; ön muhasebeden, yaş pasta yapımına, Almancadan İngilizceye kadar 18 branşta eğitim verecek.

Eğitimler 2 kategoride gerçekleştirilecek

Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslar; 8-17 yaş arası çocuklar ve 18 yaş üstü yetişkinler olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Çocuklar için Bağlama Bozuk Düzen, yetişkinler için ise; Bağlama Bozuk Düzen, Yağlı Boya Resimde Üslup Oluşturma, Kaligrafi, İmitasyon Takı İmalatçısı, Takı Tasarımcısı, Dekoratif Ahşap Süsleme, İngilizce A1, Almanca A1, 1. Kademe Okuma Yazma, 2. Kademe Temel Eğitim, Diksiyon, İlk Yardım, Gümüş Kazaz Örücülüğü, Yaş Pasta Yapımı, Ön Muhasebe, Ofis Programları Kullanımı, Alüminyum Kabartma Yapımı ve Sanatsal Mozaik gibi branşlar da eğitimler verilecek.

Son Başvuru Tarihi 17 Ekim

Kontenjanların sınırlı olduğu Eğitim Akademisi Kursları için son başvuru tarihi 17 Ekim. Eğitimlere katılmak isteyenler kurs merkezlerine; ikametgâh, kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla başvuruda bulunabilir. Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi tarafından alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacak.