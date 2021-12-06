Küçükçekmece'de engel tanımayan buluşma

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen yemekte ağırladı.

Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda gerçekleşen yemeğe, Belediye Başkanı Kemal Çebi ev sahipliği yaptı. Organizasyonda ilçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe ilçe protokolü, Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu, Engelli Hakları Federasyonu, Ritim Atölyesi ve Kent Konseyi Engelli Masası Üyeleri katıldı.

Ritim Atölyesi’nden Muhteşem Performans

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin konuşmasıyla başlayan etkinlik, engelli vatandaşlardan oluşan Ritim Atölyesi Orkestrası’nın birbirinden güzel şarkılarıyla devam etti. Engelli çocukların performansı izleyenleri hem coşturdu hem de duygulandırdı.

Kemal Çebi: Önce Eşit Yaşam

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kentte her vatandaşın eşit olarak yaşayabilmesi amacıyla 2019 yılından beri düzenlenen Dünya Engelliler Günü yemeğinde engelsiz bir toplumun önemine değindi. ‘’Küçükçekmece Belediyesi olarak bizler, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımları için, yılın 365 günü çalışıyoruz. Kentte eşitlik idealiyle sorunları tespit ediyor, mutlu ve sağlıklı bir yaşam motivasyonuyla ve insani ölçütlerle ihtiyaçları önceliklendiriyoruz’’ dedi.

Engelliler Ritim Atölyesi Eğitimleri Başlıyor

Engelliler Ritim Atölyesi Orkestra Şefi Nail Aksoy, Küçükçekmece Belediyesinin kendileri için gerekli desteği sağladığını belirtti. Aksoy: ‘’Küçükçekmece Belediyesiyle beraber engelli çocuklarımız için Engelliler Ritim Atölyesi Eğitimleri projesini başlatıyoruz. Müzik dilimizi en güzel şekilde çocuklarla ortaya çıkarıyoruz. Bu müzik dili bizi en üst düzeye çıkaracaktır’’ dedi.

Beklentilerini Dile Getirdiler

Engelli vatandaşlar ve aileleri, Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını, pandemi döneminde çok uzun süre evde kalan çocuklarının bu etkinlikle sosyalleştiklerini belirtirken bu tarz etkinliklerin daha sık yapılmasını istediler. Organizasyon Bilal Göregen konseri ile son buldu.