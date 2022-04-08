Küçükçekmece'de eski Ramazanları aratmayacak etkinlikler başlıyor

Pandemi sebebiyle sokak yasakları ve kısıtlamalarla geçen yılların ardından Ramazan coşkusu Küçükçekmece’de bu yıl bir başka güzel yaşanacak. Küçükçekmece Belediyesi, Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenleyeceği Ramazan etkinliklerinde tasavvuf müziğinden gölge oyunlarına, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar birbirinden renkli ve eğlenceli programları ücretsiz olarak Küçükçekmecelilerle buluşturacak.

Tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Dayanışmayla, hoşgörüyle, sağlıkla karşılayacağımız bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyorum. Orucumuz makbul, dualarımız kabul olsun. Yaklaşık 2 yıldır pandemi gölgesinde geçirdiğimiz Ramazan ayının manevi hazzını yaşatabilmek ve Küçükçekmece’de nerde o eski Ramazanlar dedirtmemek için bu ayın ruhuna hitap eden birbirinden özel etkinlikleri Fevzi Çakmak Meydanı’na taşıdık. Eski ve geleneksel Ramazan akşamlarını hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Tüm İstanbullular etkinliklerimize davetlidir” diye konuştu.

Her akşam farklı etkinliklerle dolu dolu Ramazan akşamları

10 Nisan'da başlayacak Ramazan programları kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı’nda tiyatrodan film gösterilerine, konserlerden sema gösterilerine pek çok etkinlik düzenlenecek. Türk sinemasının sevilen filmleri “Süt Kardeşler, Gülen Gözler, Neşeli Günler ve Tosun Paşa” açık hava sinema gösterimlerinde Küçükçekmecelilerle buluşturulacak. Ramazan ayının manevi iklimine özel hazırlanan konser programları kapsamında 10 Nisan’da Burcu Karadağ, 15 Nisan’da Nurcan Başpınar, 17 Nisan’da Rumeli Balkan ezgileriyle Nurettin Gültomruk ve Cüneyt Şentürk ve birbirinden ünlü isimlerle 1 Mayıs’ta Ayşe Sağyaşar Fevzi Çakmak Meydanı’nda sahne alacak. Çocukların unutulmadığı Ramazan etkinliklerinde aileler konser ve sema gösterilerinde vakit geçirirken çocuklar da Hacivat- Karagöz, Kavuklu -Pişekar, Meddah, jonklör, İbiş ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlenip Ramazan’a özel gölge oyunlarını izleyecek.

İftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikram ediliyor

Ramazan ayında Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi’nin kazanları iftara yetişemeyen Küçükçekmeceliler için kaynıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan ayı boyunca, Metrobüs, Marmaray çıkışları, otobüs durakları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu noktalar ile iftara yolda yakalanan Küçükçekmecelilere iftariyelik dağıtımlarını sürdürecek. Sağlık emekçilerini de unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, ilçede bulunan hastanelerde hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına da iftariyelik ikramında bulunacak.