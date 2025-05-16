Küçükçekmece'de geleceğin teknoloji liderleri ödüllendirildi

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bilişim ve teknoloji alanında; ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için “Bilişim ve Teknoloji Ödül Töreni” düzenledi. Törende, 2019 -2025 yılları arasında 35 farklı yarışmada dereceye giren Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Merkezi öğrencileri plaket, madalya ve hediyelerin sahibi oldu. Törende 133 öğrenci ödüllendirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Merkezi öğrencileri, eğitmenler ve veliler katıldı.

Sedat Gazi: Hedefimiz üreten bireyler yetiştirmek

Törende konuşan Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, ‘’2019 yılında tohumlarını ektiğimiz çalışmalarımızın sonuçlarını almak bizim için gurur kaynağı. Hedefimiz 21. yüzyılın dijitalleşen dünyasına ayak uydurmak, sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek. Bu doğrultuda düzenlediğimiz bilişim teknoloji kurslarıyla öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığını artırmayı, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, yenilikçi fikirler üreten ve onları dijital araçlarla hayata geçirebilen bireyler olmalarını destekliyoruz. Öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Mustafa Çalış: Küçükçekmece Belediyesi’nin bilişim ve teknoloji çalışmalarını yakından takip ediyoruz

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, ‘’Federasyon olarak tek hedefimiz gençlerimizi ilelebet iyi noktalara taşımak. Küçükçekmece Belediyemizin bilişim ve teknoloji alanında yaptığı tüm çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Gençlerimizin yaptığı projelerden dolayı çok gururlandım’’ dedi.

Törende dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve hediyeler verilirken TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Mustafa Çalış’a da katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.