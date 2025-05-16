  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de geleceğin teknoloji liderleri ödüllendirildi

Küçükçekmece'de geleceğin teknoloji liderleri ödüllendirildi

Küçükçekmece'de geleceğin teknoloji liderleri ödüllendirildi
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bilişim ve teknoloji alanında; ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için “Bilişim ve Teknoloji Ödül Töreni” düzenledi. Törende, 2019 -2025 yılları arasında 35 farklı yarışmada dereceye giren Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Merkezi öğrencileri plaket, madalya ve hediyelerin sahibi oldu. Törende 133 öğrenci ödüllendirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Merkezi öğrencileri, eğitmenler ve veliler katıldı.

Sedat Gazi: Hedefimiz üreten bireyler yetiştirmek

Törende konuşan Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, ‘’2019 yılında tohumlarını ektiğimiz çalışmalarımızın sonuçlarını almak bizim için gurur kaynağı. Hedefimiz 21. yüzyılın dijitalleşen dünyasına ayak uydurmak, sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek. Bu doğrultuda düzenlediğimiz bilişim teknoloji kurslarıyla öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığını artırmayı, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, yenilikçi fikirler üreten ve onları dijital araçlarla hayata geçirebilen bireyler olmalarını destekliyoruz. Öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Mustafa Çalış: Küçükçekmece Belediyesi’nin bilişim ve teknoloji çalışmalarını yakından takip ediyoruz

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, ‘’Federasyon olarak tek hedefimiz gençlerimizi ilelebet iyi noktalara taşımak. Küçükçekmece Belediyemizin bilişim ve teknoloji alanında yaptığı tüm çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Gençlerimizin yaptığı projelerden dolayı çok gururlandım’’ dedi.

Törende dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve hediyeler verilirken TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Mustafa Çalış’a da katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye! İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye! Erdoğan'ı karşılayan Arnavutluk Başbakanı'nın ayakkabıları olay oldu Erdoğan'ı karşılayan Arnavutluk Başbakanı'nın ayakkabıları olay oldu Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az... Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az... Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor: En-Nesyri'nin yerine bir dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor: En-Nesyri'nin yerine bir dünya yıldızı geliyor Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! Enflasyon beklentisine göre emekli ve memurun alacağı zam belli oldu Enflasyon beklentisine göre emekli ve memurun alacağı zam belli oldu PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti'den dikkat çeken ''özerklik'' açıklaması PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti'den dikkat çeken ''özerklik'' açıklaması ''Evlenmeden olmaz'' diyen İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisine sahneden evlenme teklif etti! ''Evlenmeden olmaz'' diyen İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisine sahneden evlenme teklif etti! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üniversite öğrencilerine dikkat çeken ifadeler Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üniversite öğrencilerine dikkat çeken ifadeler Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı
Bir zamanların çocuk oyuncusu Yıldız Asyalı'dan büyük sürpriz! Bir zamanların çocuk oyuncusu Yıldız Asyalı'dan büyük sürpriz! Eski AK Partili başkandan polislere ağır küfürler! Eski AK Partili başkandan polislere ağır küfürler! Kabine revizyonu geliyor... İşte Erdoğan'ın üstünü çizdiği Bakanlar! Kabine revizyonu geliyor... İşte Erdoğan'ın üstünü çizdiği Bakanlar! Dilan Polat ile Engin Polat çifti, sürpriz haber Dilan Polat ile Engin Polat çifti, sürpriz haber 9 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna okulda cinsel istismar! 9 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna okulda cinsel istismar! İstanbul'un en sempatik dolandırıcısı suçüstü yakalandı İstanbul'un en sempatik dolandırıcısı suçüstü yakalandı Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz sular altında kaldı! Görüntüler korkunç! Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz sular altında kaldı! Görüntüler korkunç! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''il olmak istiyoruz'' talebine dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''il olmak istiyoruz'' talebine dikkat çeken yanıt Hande Erçel Cannes Film Festivali'ne çıplaklık yasağını cesur dekolteyle deldi Hande Erçel Cannes Film Festivali'ne çıplaklık yasağını cesur dekolteyle deldi