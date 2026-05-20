Küçükçekmece'de gün boyu süren 19 Mayıs coşkusu

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gün süren etkinliklerle kutladı. Kutlamaların merkezi olan Fevzi Çakmak Meydanı’nda Samida grubu verdiği konserle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar kapsamında, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü Küçükçekmece Belediyesi önündeki Atatürk anıtında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Ardından yenileme çalışmaları tamamlanan Yenimahalle’deki Hüdai Bukağılı Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında Başkan Kemal Çebi, üstü açık otobüsle ilçeyi gezerek, vatandaşları selamladı. Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle donatılan sokaklarda vatandaşlar da bayram sevincine ortak oldu.

Kutlamaların en yoğun olduğu yerlerden biri de Cennet Meydanı’ndan Fevzi Çakmak Meydanı’na gerçekleştirilen yürüyüş oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla, bando eşliğinde yürüyen yüzlerce vatandaş, marşlar eşliğinde 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı. Vatandaşlara Başkan Çebi de eşlik etti. Fevzi Çakmak Meydanı’ndaki program Samida konseriyle devam etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, şarkılar eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Çebi: “Tam bağımsız Türkiye, gençlerin omuzlarında yükselecektir”

Fevziçakmak Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Başkan Çebi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü hatırlatarak, “ 19 Mayıs, sadece bir tarih değil, ‘bir halkın teslim olmayacağız’ dediği gündür. Karanlığın içinden doğan inanç, bağımsızlığa uzanan ilk adımdır. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı o mücadele, milletimizin yeniden ayağa kalkışının simgesi olmuş, bir ülkeyi özgür, çağdaş bir Cumhuriyete dönüştürmüştür. Bu değerleri korumak, yüceltmek ve taşımak Atatürk’ün işaret ettiği gibi Türk gençliğinin asli görevidir. Bu ülkenin en büyük gücü, en sarsılmaz kalesi, gençlerin cesaretinde, aklında ve vicdanındadır. Bizim, soran, araştıran, adaleti savunan, umudu büyüten gençlere ihtiyacımız var. Tam bağımsız Türkiye, gençlerin omuzlarında yükselecektir. Bu duygularla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum ” diye konuştu.

 

