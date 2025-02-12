Küçükçekmece’de güzel sanatlar akademisi öğrencilerinden ''Yansıma'' sergisi

Küçükçekmece’de 26 Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisinin iç dünyasındaki yansımalarından oluşan ''Yansıma'' adlı resim sergisi açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Performans Galerisi, 26 Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisinin iç dünyasındaki yansımalarından oluşan ‘Yansıma’’ adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Karakalem, kuru boya, sulu boya, artline ve marker tekniğiyle oluşturulan 60 eser, 16 Mart tarihine kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde yer alan Performans Galerisi’nde ziyaret edilebilir.



Sergi açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Akademimiz de yetişen bir öğrencimiz şimdi yeni öğrenciler yetiştiriyor"

Sergi açılışında konuşan Başkan Çebi, ‘’Ben göreve geldiğimde Güzel Sanatlar Akademisi vardı ancak biz burada önemli değişiklikler yaptık. Büyüttük, dersliklerin sayısını arttırdık daha çok önem verdik. Serginin mimarı olan Elif öğretmen Güzel Sanatlar Akademimizde yetişti, üniversite eğitimini aldı ve şimdi yetiştiği bu yerde öğrenciler yetiştiriyor. Bu manevi anlamda çok değerli ve heyecanlı. Sergiye gelen, öğrencilerimizin heyecanını paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrencileri üniversiteye hazırlayan Elif Bilgin, ‘’Bende Güzel Sanatlar Akademisi’nin bir öğrencisiydim. Burada disiplinli bir şekilde çalışarak üniversiteyi kazandım. Burada öğrendiklerimi öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum ve onları üniversiteye hazırlıyorum. Bu sergiyi uyumadan yoğun bir şekilde çalışarak bir ayda ortaya çıkardık. Sergiye ‘Yansıma’ adını verdik çünkü iç dünyamızı yansıtmak istedik. Her öğrenci kendi iç dünyasından parçalar ortaya çıkarttı. Başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere beni yetiştiren bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.





İlk sergisini açmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerden Ceyda Güneş , "Sergide dört farklı eserim var ve dördünü de farklı tekniklerle yaptım. Toplumdaki farklı duygu ve hisleri tek bir eserde toplamaya çalıştım. Güzel Sanatlar Akademisi bizim için büyük bir şans çünkü burada aldığımız eğitimler bizim akademik başarımıza doğrudan etki edecek. Bize sağladığı imkânlardan dolayı Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.



Sergide eseri yer alan öğrenciler; Mina Pehlivan, Saliha Bilgin, Meryem Kevser Bilgin, Zeynep Erol, Naz Akın, Havin Ekitaş, Barış Mehmet Koparan, Mehti Atam, Emir Eskikale, Arda Akyurt, Ceyda Güneş, Ecrin Kutlu, Zeynep Çilingir, Azra Atlas Aydeniz, Dilara Gül Aydoğan, Fatma Öztürk, Berfin Çavdarcı, Mai Artık, Eylül Sare Ünlü, Burak Behrem, Zeynep Bekar, Zeynep İlay Şahin, Selin Kuru, Selin Taşdelen, Göksu Öksüz ve Mehir Gültekin.