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Küçükçekmece'de Hoşgörü Haftası etkinlikleri başlıyor

Küçükçekmece'de Hoşgörü Haftası etkinlikleri başlıyor

UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi dolayısıyla Küçükçekmece’de Anadolu Bilgeleri sanatsal etkinliklerle anılacak ve anlatılacak.

Küçükçekmece Belediyesi’nin 11-16 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği Hoşgörü Haftası etkinliklerinde Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre panel, sergi ve konserle yad edilecek. Etkinliklerle, 750  yıl öncesinden günümüze ışık tutan Anadolu'nun iki büyük isminin felsefesi ışığında;  paylaşmanın, barışın, birlik ve beraberliğin değerine vurgu yapılacak.

Kemal Çebi: Anadolumuzun iki büyük ismini pusula edindik

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun her rengini taşıması açısından zengin demografik yapısıyla nam salan Küçükçekmecemizde, böyle bir misyon edinmekten onur duyuyoruz. Hoşgörü, barış ve kardeşliğin simgesi Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin ise 700. yıl dönümü vesilesiyle kültür ve dostluk köprüsünün taşlarını birlikte örelim istiyoruz. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz. Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılının tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyor, tüm İstanbul halkını etkinliklerimize davet ediyorum ” diye konuştu.

Anma etkinlikleri panelle başlıyor

Hoşgörü Haftası etkinlikleri çerçevesinde 11 Ekim Salı günü Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi “Bugünün Işığında Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli” konulu panele ev sahipliği yapacak.

40 sanatçının 40 eseri “Ey Dost” isimli sergide buluşacak

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla,  Kaligrafi, Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Resim, ve İnce Kağıt Oymacılığı (Katı’) başta olmak üzere farklı disiplinlerden oluşan sanat branşlarında  40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre konulu “Ey Dost” isimli sergi, 12 Ekim Salı günü Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Antakya Medeniyetler Korosu özel repertuarıyla sahne alacak

Farklı millet ve mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu, birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Korosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel repertuarıyla 16 Ekim Cumartesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak. 

Etiketler küçükçekmece belediyesi
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