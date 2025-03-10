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Küçükçekmece’de iftar sofralarına büyük ilgi

Küçükçekmece’de iftar sofralarına büyük ilgi
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Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan’ın bereketini ilçedeki 5 ayrı noktada kurduğu iftar sofralarında vatandaşlarla paylaşıyor. İftar sofralarında her akşam bin 500’e yakın ilçe sakini aynı sofralarda oruç açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçedeki Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlarda kurulan iftar sofraları büyük ilgi görüyor. Fatih Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Halkalı Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Kanarya Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Yarımburgaz Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon ve Kemalpaşa Semt Konağı Çok Amaçlı Salon’da kurulan sofralarda, birlik ve beraberlik atmosferinde ilçe sakinleri komşularıyla bir araya gelerek iftar yapıyor.

İftar sofralarında Küçükçekmecelileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Kemal Çebi de " Ramazan ayı insanların hassas olduğu merhamet, umut ve iyilik ayıdır. Dinimizin bize emretmiş olduğu gibi hiç kimsenin aç kalmaması gereken önemli bir aydır. Ramazanın hayırlı olmasını diliyor, tüm komşularımızı iftar yemeğimize davet ediyorum. Küçükçekmece’de aynı sofralarda oruç açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sofralarımız bereketle, gönüllerimiz huzurla dolsun. Dualarımız kabul, birliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Ramazan etkinliklerine 7’den 70’e büyük ilgi

Küçükçekmece’de Ramazan geceleri de kültür sanatla renkleniyor. Sefaköy ile Cennet Kültür ve Sanat Merkezleri Ramazan ayı boyunca tasavvuf müziği dinletilerinden, meddah gösterilerine, iftar sonrası kültür sohbetlerinden özel konser ve tiyatrolara kadar manevi atmosfere uygun etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 7’den 70’e herkesin büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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