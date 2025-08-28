Küçükçekmece'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaşım desteği

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi, hastane ulaşımında zorluk yaşayan hastalar için ulaşım desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda son bir yılda 8 bin 165 vatandaş ambulans ve nakil hizmetlerinden, 450 özel gereksinimli vatandaş ise asansörlü araç ulaşım hizmetinden faydalandı.

Ulaşım desteği kapsamında, yatağa bağımlı hastalar için ambulans, hasta ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar için ise binek araç desteği verilerek vatandaşların sağlık kuruluşlarına erişimleri kolaylaştırılıyor.

Özel gereksinimli vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımları ücretsiz sağlanıyor

İlçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşların sağlık ve sosyal hayata erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla  asansörlü araçlarla ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor. Asansörlü araç hizmetinden; yürüyemeyen, tekerlekli sandalye kullanan ya da toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorlanan özel gereksinimli vatandaşlar yararlanabiliyor. Belediye bünyesinde bulunan 4 adet asansörlü servis aracı ile vatandaşlar Küçükçekmece sınırlarındaki tüm mahallelerden alınarak, il sınırları içerisindeki hastanelere, sağlık kurumlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımı sağlanıyor.

Ücretsiz ulaşım hizmetlerinden yararlanmak isteyenler 444 4 360 numaralı telefonu arayarak bilgi alıp randevu oluşturabilirler.

