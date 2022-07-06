Küçükçekmece'de ''İki Deniz Arasında'' denizcilik şenlikleri

Küçükçekmece Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Denizcilik Şenlikleri etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Yaşar Kemal Sanat Evi’nde düzenlenen ‘İki Deniz Arasında Denizi Konuşuyoruz’ söyleşisi ve Ozan Ervan konserine çok sayıda Küçükçekmeceli katıldı.

“İki Deniz Arasında Denizi Konuşuyoruz” söyleşisinin moderatörlüğünü Yazar Mehmet Erte yaptı. Söyleşiye konuk olan Yazarlar Feridun Andaç, Taner Ay ve Vecdi Çıracıoğlu Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve tahribat başta olmak üzere, Küçükçekmecenin ve Küçükçekmece Gölü’nün tarihi, Marmara Denizi’ndeki balık türlerinin neslinin tükenmesi, tür çeşitliliğinin azalması ve müsilaj sorununu değerlendirerek, denizin Türk Edebiyatı'ndaki yerine dikkat çekti.

Yolu Küçükçekmece’den geçen yazarlar anıldı

Söyleşiye katılan Feridun Andaç, ünlü yazar Yaşar Kemal ile olan dostluğunu, yolu Küçükçekmece'den geçen yazarları ve deniz ve edebiyat ilişkisini anlatırken, Vecdi Çıracıoğlu ise geçmişten günümüze Marmara Denizi'nin değişimini değerlendirerek bunun edebiyata yansımasından bahsetti. Ayrıca Çıracıoğlu, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Belediyesi tarafından yayınlanan 'Bir Edebiyat Durağı Küçükçekmece' adlı kitapta adı geçen edebiyatçılardan ve ilçede çekilen Türk Sineması’nın kült filmlerinden bahsetti. Taner Ay ise Küçükçekmece Gölü Menekşe’nin tarihini ve yazar Yusuf Ahıskalı'yı anlattı.

Söyleşinin ardından sanatçı Ozan Ervan Türk Halk Müziği’nin en bilinen ve sevilen şarkılarını Küçükçekmecelilerle birlikte yorumladı. Etkinliğe katılan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç yazarlara çiçek takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

16 ilçede 34 konser, 26 söyleşi ve birçok etkinlik düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları dolayısıyla kentin sahillerinde, plajlarında ve meydanlarında Denizcilik Şenlikleri düzenledi. Bayram; Küçükçekmece’nin de içinde bulunduğu 16 ilçede; 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri, atölyeler, film gösterimleri, sergiler, geziler ve plaj sporlarıyla kutlandı. Şenlik kapsamında; Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars, Livaneli Orkestrası, İkilem, TNK, Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler gibi ünlü isimler İstanbul’un farklı ilçelerinde sevenleriyle bir araya geldi.