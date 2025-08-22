  1. Anasayfa
Küçükçekmece'de Kafe K hizmete açıldı

Küçükçekmece'de Kafe K hizmete açıldı
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşlara yönelik sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi. Belediye hizmet binasında açılan Kafe K, sıcak-soğuk içecekler, tatlılar ve sandviç çeşitleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çeken Kafe K, hem belediye personeline hem de Küçükçekmecelilere keyifli bir mola alanı sunuyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Vatandaşlarımızın belediye binasında kendilerini daha rahat hissedecekleri, işlemlerini hallederken dinlenebilecekleri ve kaliteli zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Kafe K’ nin sayısını ilçemizde artırmayı planlıyoruz” dedi.

Kafe K, hafta içi, mesai saatleri boyunca Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binasında hizmet verecek.

 

