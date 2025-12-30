  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de kış alarmı: Hazırlıklar tamam

Küçükçekmece'de kış alarmı: Hazırlıklar tamam

Küçükçekmece'de kış alarmı: Hazırlıklar tamam
Güncelleme:

Meteoroloji ve AKOM’un İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından Küçükçekmece Belediyesi buzlanma ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 1030 personel, günün her saatinde sahada bulunacak şekilde ilçe genelinde görev yapacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırmaması için hazırlıkların önceden tamamlandığını belirterek, “ Meteorolojik verileri yakından takip ediyoruz. Kar yağışının bir felakete dönüşmemesi için en büyük gücümüz önlem ve koordinasyon” dedi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Çebi, toplu ulaşımın tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kış lastiği kullanımının güvenlik açısından önemine dikkat çekti.

Küçükçekmece Belediyesi 1030 personelle sahada olacak

Karla mücadelede kullanılmak üzere 223 araç ve iş makinesi sahaya indirilmek üzere hazır bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla ayrıca vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek için 2 bin 500 ton tuz stoğu da kullanılacak.

İlçe genelinde 11 bölgeye ayrılarak planlanan kış çalışmalarında karla mücadele için 32 JCB, 11 küreme ve tuzlama aracı, 25 açık kasa araç, 2 greyder ve 7 sepetli aracında yer aldığı 223 araç sahada olacak. Fen işleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Park Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Afet İşleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri de kış süresince koordineli şekilde görev yapacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar, 444 4 360 numaralı Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’nden destek alabilir. 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, acı haber geldi!
Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, acı haber geldi!
Altın ve gümüş fiyatları adeta çöktü! Baş döndüren hareket
Altın ve gümüş fiyatları adeta çöktü! Baş döndüren hareket
Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama
Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı!
İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı!
Takip ettiği 16 yaşındaki çocuğa ateş açtı; başka bir kişiyi vurdu!
Takip ettiği 16 yaşındaki çocuğa ateş açtı; başka bir kişiyi vurdu!
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor! Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf! Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf! İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı! İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı! Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntüler sonrası avukatlara gözaltı! Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntüler sonrası avukatlara gözaltı! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı