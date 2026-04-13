  Küçükçekmece'de kültür ve sanat gezileri devam ediyor

Küçükçekmece'de kültür ve sanat gezileri devam ediyor

Küçükçekmece'de kültür ve sanat gezileri devam ediyor
Küçükçekmece Belediyesi tarafından İstanbul’un tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen kültür ve sanat gezileri kaldığı yerden devam ediyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziler kapsamında Küçükçekmeceliler; Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Topkapı Sarayı’nı profesyonel rehberler eşliğinde keşfediyor. Geziler, herkesin katılım sağlayabilmesi için hafta sonu bir gün olacak şeklinde düzenleniyor. Ayrıca geziye katılanlara ücretsiz sabah kahvaltısı ikram ediliyor.

Leyla Arslanoğlu: Kendimi tarihin sayfalarında dolaşıyor gibi hissettim

Geziye katılan Türkçe Öğretmeni Leyla Arslanoğlu, ‘’Baştan sona hem bilgilendirici hem keyifli bir kültür gezisiydi. Bir yandan tarihin arka sokaklarında yürürken diğer yandan günümüzün havasını solumak çok etkileyiciydi. Rehberimizin merak uyandırıcı ve soru cevap şeklinde yaptığı anlatımı çok keyifliydi. Kendimi sanki tarihin sayfalarında dolaşıyor gibi hissettim. Bize bu imkânı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Geziden çok memnun kaldığını belirten Ayser Çelakıl ise ‘’Bu benim belediyeyle ikinci gezim. Daha öncede boğaz turuna gitmiştim, iki gezide çok güzeldi. Topkapı Sarayı’na çok uzun yıllar önce gelmiştim ve dolayısıyla nerede ne olduğunu unutmuştum. Bugün rehber eşliğinde gezdik daha anlamlı oldu. Kutsal emanetler bölümüne girdik o maneviyatı yaşadık ve duygulandık. Sadece geziler değil belediyemizin bütün hizmetlerinden çok memnunuz. Eşim bir süre hastalandı ve bütün ihtiyaçları belediyemizden ücretsiz olarak karşılandı. Her zaman yanımızda olduğu için başkanımıza teşekkür ederim’’ dedi.

 

