  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Küçükçekmece'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Küçükçekmece'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda geçirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, bayram öncesinde temizlikten sosyal destek hizmetlerine, denetimlerden ilaçlama çalışmalarına kadar birçok alanda yoğun mesai harcıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülürken, çöp konteynerlerinin bakım ve yıkama işlemleri de titizlikle gerçekleştiriliyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla camilerde de detaylı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise özellike ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini artırdı. Evde bakım hizmetleri kapsamında 65 yaş üstü, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik, tadilat ve tamirat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaş almış ve dezavantajlı vatandaşlara kuaförlük hizmeti sunularak bayram öncesinde kişisel bakım desteği sağlanıyor. Sosyal yardım almaya uygun vatandaşların Halk Market alışverişleri tamamlanırken, kıyafet ihtiyaçları da karşılanarak bayrama daha huzurlu girmeleri hedefleniyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelindeki fırın, market ve pastanelerde hijyen, fiyat etiketi ve gramaj kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise kurban kesim alanlarında kesim işlemlerinin ardından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Başkan Çebi: Çalışmalarımız titizlikle devam ediyor

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, “Komşularımızın bayramı huzur, sağlık ve güven içerisinde geçirebilmesi için belediyemizin tüm birimleriyle sahadayız. Temizlikten sosyal yardımlara, denetimlerden bakım hizmetlerine kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı bir bayram diliyor, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri
Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri
Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı
Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı
Annesi evde yalnız bıraktı diye mahalleyi ayağa kaldırdı!
Annesi evde yalnız bıraktı diye mahalleyi ayağa kaldırdı!
Sağanak yağış felakete dönüştü: Sel sularında can pazarı!
Sağanak yağış felakete dönüştü: Sel sularında can pazarı!
10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti!
10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti!
Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu
Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu
Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi
Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi
Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş!
Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş!
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da dronlu 8 milyon TL'lik soygun bin 400 saatlik incelemeyle çözüldü! Antalya'da dronlu 8 milyon TL'lik soygun bin 400 saatlik incelemeyle çözüldü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu; Kurban Bayramı tatili sağanak yağışlarla başlıyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu; Kurban Bayramı tatili sağanak yağışlarla başlıyor! 10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti! 10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti! ''Bay Kemal''in göreve gelir gelmez ilk icraatı bu oldu! ''Bay Kemal''in göreve gelir gelmez ilk icraatı bu oldu! YÖK'ten Kapatılan Bilgi Üniversitesi için beklenen açıklama geldi YÖK'ten Kapatılan Bilgi Üniversitesi için beklenen açıklama geldi Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi Sel suları evin içinden geçip, balkondan aşağı aktı! Sel suları evin içinden geçip, balkondan aşağı aktı! Fatih Altaylı ''AK Parti bu ayın uğuruna inanıyor'' deyip erken seçim için tarih verdi Fatih Altaylı ''AK Parti bu ayın uğuruna inanıyor'' deyip erken seçim için tarih verdi Koşun depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi! Koşun depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi! Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş! Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş!
Hamileliğinde kiloları yüzünden linç edilmişti, kızına verdiği isim olay oldu Hamileliğinde kiloları yüzünden linç edilmişti, kızına verdiği isim olay oldu Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu ''Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı o olacak'' iddiası ''Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı o olacak'' iddiası Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri Tüm emekli ve memur maaşları değişiyor... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar Tüm emekli ve memur maaşları değişiyor... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar TMSF tarafından el konulan ve kayyum atanan Bilgi Üniversitesi kapatıldı TMSF tarafından el konulan ve kayyum atanan Bilgi Üniversitesi kapatıldı Danla Bilic'ten radikal karar: Ünlü fenomeni gören tanıyamadı! Danla Bilic'ten radikal karar: Ünlü fenomeni gören tanıyamadı! ABD-İran savaşı sona eriyor! Barış anlaşmasının detayları sızdırıldı ABD-İran savaşı sona eriyor! Barış anlaşmasının detayları sızdırıldı Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı Mahkeme CHP yönetiminin itiraz başvurusu için kararını verdi Mahkeme CHP yönetiminin itiraz başvurusu için kararını verdi