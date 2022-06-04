Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri festival atmosferinde başladı

Küçükçekmece Belediyesi’nin Atakent Menekşe Parkı’nda düzenlediği Lagün Kitap Günleri festival atmosferinde bir açılış programıyla başladı. Küçükçekmece’de ilk kez gerçekleştirilen Kitap Günleri’nin açılışına kitapseverler büyük ilgi gösterdi. 10 Haziran’a dek sürecek olan Lagün Kitap Günleri’nde 36 stantla, 80 yayınevi yer aldı.

YAYKOOP işbirliğiyle düzenlenen Lagün Kitap Günleri’nin açılış programına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, YAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya, Yayıncılar Meslek Birliği Başkanı Mustafa Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haziranı hüzne çeviren edebiyatın 3 usta kalemi yad edildi

Lagün Kitap Günleri’nin ilk gününde Yazar- Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü ve Yazar Şeyhmus Diken konuk oldu. Söyleşide, Haziran ayında sonsuza uğurladığımız Türk Edebiyatı’nın üç usta ismi Nâzım Hikmet, Ahmed Arif ve Orhan Kemal anıldı. Açılış konserinde sahne alan Türk halk müziğinin sevilen sesi Nida Ateş ise en güzel türküleri Küçükçekmeceliler için seslendirdi.

Başkan Kemal Çebi: Kültüre, sanata, doğaya öncelik vermeye devam edeceğiz

Küçükçekmece’de Kitap Günleri’nin ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Öncelikle burada yad edeceğimiz Nâzım Hikmet, Ahmed Arif ve Orhan Kemal’i saygıyla anıyorum. İyi ki bu topraklara iz bıraktılar. Lagün Kitap Günleri ismi Küçükçekmece’den, Küçükçekmecelilerin ortak hafızasından gelmektedir. Kendimi bildim bileli evim olan bu kentten gelmektedir. Bir Küçükçekmeceli olarak yıllardır hayalini kurduğum projeler vardı. Şimdi elimde fırsat varken bunları hayata geçirmek istiyorum. Küçükçekmece’de kültüre, sanata, doğaya öncelik vermeye devam edeceğiz. Bireylerin, özgürlüğüne toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kent adaletine inanıyorum. Ama biliyorum ki bir kentte yöneticiler ne düşünürse düşünsün, kentli buna katkı sunmuyorsa başarı olmaz. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi asla yalnız bırakmadınız. Bu kente ve kentliye yakışır etkinlikleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya da kültürün sanatın iyileştirici gücünün pandemiden sonra herkese iyi geleceğine inandığını ifade ederek, Lagün Kitap Günleri’nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Işık Öğütçü babası Orhan Kemal’e dair anılarını paylaştı

Söyleşiye konuk olan Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü ise babası ve Nâzım Hikmet’in cezaevi yıllarını şu sözlerle anlattı: “Babam Orhan Kemal 1938 yılında başladığı cezaevi sürecinin nedenlerinden bir tanesi de Nâzım Hikmet’in şiirlerini çantasında bulundurması ve okumasıdır. Ancak öyle bir tesadüf olmuştur ki Bursa’da 52. koğuşta birlikte kalmışlardır. Nâzım Hikmet Çankırı Cezaevi’nden Bursa’ya gönderilmiştir. Babam, Hikmet’e Bursa Cezaevi’nin şairi olarak takdim edilir. Aralarında 12 yaş fark vardır. Bir abi kardeş, usta çırak, öğretmen öğrenci ilişkisi vardır. Nâzım Hikmet ayaküstü sohbetlerde babamın düşünce yapısını anlıyor ve bir süre sonra sizinle aynı koğuşta kalabilir miyim diyor babama. İzinler alınıyor ve 52. Koğuşta birlikte kalıyorlar. Tesadüf böyle bir şey, babam onunla 3,5 yıl kalıyor. Bu süre zarfında Nâzım Hikmet’ten çokça etkileniyor”

Şeyhmus Diken: Şehrinin ruhunu edebiyatına yedirmiş bir şahsiyettir Ahmed Arif

Ahmed Arif’in ‘Hasretinden Prangalar Eskittim’ kitabının 50. yılı anısına “Abisi Olmak Halkının” isimli kitabını yayınlayan Diyarbakırlı Yazar Şeyhmus Diken hemşehrisi Ahmed Arif’in memleket sevdasına değinerek, “ Ahmed Arif 6 yaşına kadar Diyarbakır’da ailesiyle yaşıyor. 6 yaşından sonra ayrılıyor. Epey yıllar sonra hapislik hayatı sonlandıktan sonra sürgünlük yıllarını önce Urfa’da sonra Diyarbakır’da gerçekleştiriyor. 64 yıllık ömrünün 8-10 yılı Diyarbakır’da geçiyor. Ancak baktığımızda sanki hiç şehrinden ayrılmamış gibi şiirlerini yazıyor. Edebiyatına malzeme yapıyor. Ahmed Arif, , o şehrin ruhunu edebiyatına yedirmiş bir şahsiyettir. Bu biraz da o acılı kuşağın hikayesi, yaşamlarının metinlerinin ruhuna nüfuz etmiş halleridir”dedi.

Güney Özkılınç: Basında Nâzım kitabını Küçükçekmecelilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz

‘Nazım’ın Bursa Yılları’ kitabı ve Nâzım Hikmet üzerine araştırmalarıyla bilinen Yazar Güney Özkılınç, söyleşide usta şairin yaşamından kesitleri katılımcılarla paylaştı. Özkılınç, “Nâzım Hikmet, kendi paşa soyundan gelmesine rağmen gönlü emekçilerden yana atan bir şairdir. Yaşamının 13 yıla yakını hapishanelerde geçmiş, şiirleri tüm dünyaya mâl olmuştur. Cezaevlerinin duvarlarını aşmıştır Nâzım’ın dizeleri… Öyle ki Che Guevara’nın annesine yazdığı mektupta bile yer almıştır. Küçükçekmece Belediyesi olarak “Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde” kitabını okurlarla buluşturduk. Bu kitap, Hikmet’in dünyanın tüm ülkelerinde yayınlanmış kitaplarını bir arada topladı. Şuan baskıda olan “Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım” kitabını ise bu ay sonunda yayınlamaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

10 Haziran’a dek devam edecek

Bir hafta boyunca devam edecek Kitap Günleri'nde aralarında sevilen isimler ve güçlü kalemler Nebil Özgentürk ve Ayşe Kulin, CHP İstanbul Milletvekili Siyasetçi -Yazar Yunus Emre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktad Kadıoğlu, Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Şair Murat Menteş, Yazar Mehmet Erte’nin de yer aldığı pek çok isim, Küçükçekmecelilerle bir araya gelerek hem söyleşi gerçekleştirecek hem de kitaplarını imzalayacak.