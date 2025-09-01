Küçükçekmece'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi, öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla ilçede yer alan okullara yönelik çalışmalarını tamamladı. 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda; bakım, tadilat, boya, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitime dair hizmetlerin her zaman öncelikli olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Okulların açılmasına sayılı günler kala ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürüterek okulları öğrencilerimiz için hazır hale getirdi. Eğitim bizim için her zaman en önemli konulardan biri oldu. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime verdiğimiz destek kesintisiz devam edecek’’ dedi.

Tüm birimler seferber edildi

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcayarak, ilçede bulunan anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarını yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Ekipler okullarda; boya, badana yapıp okul bahçeleri ve sınıfları dip köşe temizlerken çevre düzenleme, kent donatıları ve oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.  Okul girişlerine yaya geçidi, bahçelere çizgi çalışmaları yapılırken, tadilat ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca sınıflar, koridorlar ve ortak kullanım alanları gibi pek çok noktada ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

 

