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Küçükçekmece'de oyun başladı; sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi

Küçükçekmece'de oyun başladı; sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi
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Küçükçekmece Belediyesi, ''Sokakta Oyun Var'' etkinliği ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu. İnönü Mahallesi Sarıgül Sokak’ta ilki gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlar oynayarak, keyifli anılar biriktirmenin mutluluğunu yaşadı.

Okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenleyen Küçükçekmece Belediyesi’nin “Sokakta Oyun Var” etkinliğine sadece çocuklar değil, yetişkinler de büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar, sek sek, halat çekme, evet-hayır oyunu, çuval yarışı oyunlarında gönüllerince eğlendi. Yüz boyama standı önünde uzun kuyruklar oluşturan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirerek, eğlence dolu günü ölümsüzleştirdi.

Haftanın 3 günü,  farklı mahallelerde devam edecek

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Emine Gül, “İnönü Mahallesi’nde oturuyorum ve etkinliği çok güzel buldum. Her yaştan çocuk var burada. Herkese göre oyun da var. Çok sevdim. Tekrar olmasını istiyorum” diye konuştu.

Oyun alanına kızıyla birlikte katılan İnönü Mahallesi sakinlerinden Gül Oğuz ise “Çok iyi düşünülmüş. Çocuklar bir zaman sonra parktan da sıkılabiliyor. Böyle bir etkinliğin kendi sokağımıza gelmesi gerçekten çok güzel. Kızım çok eğlendi. Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum” dedi.

‘Sokakta Oyun Var’ etkinliği, 19 Temmuz'a dek haftanın 3 günü,  ilçenin çeşitli mahallelerinde 18.30-21.00 saatleri aralığında devam edecek. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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