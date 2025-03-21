Küçükçekmece’de özel gereksinimli bireylere destek

Küçükçekmece'de özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla medikal malzeme desteğinden, akülü-tekerlekli sandalye tamirine, Engelsiz Yaşam Merkezi'nden, kültürel etkinlik ve gezilere, ritim atölyesinden spor eğitimine kadar birçok hizmet sunuluyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki özel gereksinimli vatandaşlara yönelik; akülü ve tekerlekli manuel sandalye, elektrikli hasta karyolası, çocuk ve hasta bezleri, walker yürüteç ve baston gibi medikal malzeme desteği yapılıyor. Akülü ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar için ise ücretsiz yedek parça, bakım ve tamir hizmetleri sunuluyor. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin hastanelere ulaşımını, eğitim ve sosyal etkinliklere katılımını kolaylaştırmak amacıyla asansörlü araçlarla ulaşım hizmeti de sunuluyor.

Bİ’ MOLA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ HİZMETTE

Fatih Mahallesi’nde hizmet veren Bi’ Mola Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, özel çocuklar eğlenerek öğrenirken, ailelerin de kendilerine vakit ayırmasına fırsat sağlanıyor. Merkezde özel çocuklara, alanında uzman eğitmenler tarafından özel olarak belirlenmiş eğitim programları düzenleniyor. Merkezde oyun temelli etkinlikler ve sanatsal yeteneklerin keşfedilmesine yönelik sanat atölyeleri gerçekleştirilirken, gelişim düzeyleri yapılan özel testlerle takip ediliyor. Aile danışmanlığı hizmetiyle ailelere psiko-sosyal destek sağlanıyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE GEZİLER DÜZENLENİYOR

Özel gereksinimli çocukların sosyal, duyusal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla Trafik Eğitim Parkı etkinliği, atla terapi seansları, tekerlekli sandalyede buz pateni, temsili askerlik, askerlik tıraşı ve kına gecesi, Kemerburgaz Kent Ormanı piknik etkinliği, engelliler günü yemeği, Sea Life Akvaryum, Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Legoland Discovery Centre gibi mekanlara müze gezileri ve özel gereksinimli çocuğu olan annelere tekne gezileri düzenleniyor.

RİTİM ATÖLYESİ DÜZENLENİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ise özel gereksinimli bireylerin herhangi bir enstrüman çalarak özgüvenlerinin gelişmesi ve sosyalleşmeleri amacıyla ritim atölyesi düzenleniyor. Eğitimler, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde haftada bir gün olmak üzere gerçekleştiriliyor.

YILDA YAKLAŞIK 500 ÇOCUĞA SPOR EĞİTİMİ VERİLİYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise özel gereksinimli çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 5-14 yaş arası çocuklara spor eğitimi veriyor. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde verilen eğitimlerde çocuklar, uzman eğitmenler tarafından haftada iki gün ders alıyor. Ayrıca merkezde ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti de sunuluyor.