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Küçükçekmece'de Özfeza Sitesi'nde dönüşüm başladı

Küçükçekmece'de Özfeza Sitesi'nde dönüşüm başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ'ın, 1 Ekim'de Küçükçekmece Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalamasıyla birlikte ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde yer alan Özfeza Sitesi E Blok’un yıkımı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve bina sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB'nin destek paketi sayesinde uzlaşma sürelerinin hızlandığını anlatarak, "İlçe belediyelerinin sürece dahil olması çok önemli. Bunun gerçek örneğini burada görüyoruz. Küçükçekmece'de yaklaşık 1 ay önce protokol imzaladık, bugün yıkım yapıyoruz, yaklaşık 15 gün sonra temel atacağız ve bunun devamı gelecek. Özfeza sitesinde, İBB, KİPTAŞ ve Küçükçekmece Belediyesi iş birliğiyle borçlanmak zorunda kalan vatandaşlarımıza İBB Meclisi’nde alınan kararla inşaat maliyetinin ortalama yüzde 57’si kapsamında destek olduk ve çok kısa sürede uzlaşı sağlayarak yıkım süreçlerine başladık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ'ın, 1 Ekim'de Küçükçekmece Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalamasıyla birlikte ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde yer alan Özfeza Sitesi E Blok’un yıkımı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve bina sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemal Çebi:  Depremden daha hızlı olmak zorundayız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise İBB ve KİPTAŞ ile imzaladıkları protokolle Küçükçekmece'de site ve binaların yenilenme aşamasında olduğunu kaydederek, “ Ülkemiz deprem bölgesi. ‘İstanbul Yenileniyor’ başlığı altında yaptığımız protokolle bu tip siteleri ve binaları yeniliyoruz. Amacımız vatandaşımızın güvenli konutlarda oturabilmesini sağlamak. Vatandaşlarımız, yerel yönetim ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu konuya hızlandırmaya çalışıyoruz.  ‘İstanbulyenileniyor’ a başvuran Özfeza Sitesi E bloktaki hak sahipleriyle uzlaştık.  Bu konuda kararlıyız. Umuyorum ki deprem bizden daha hızlı olmasın, biz ondan daha hızlı olmak zorundayız. Küçükçekmece’ye hayırlı uğurlu olsun… Bu konuyu kendine dert edinen Ekrem İmamoğlu’na ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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