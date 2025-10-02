  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de personele Meme Kanseri Farkındalık semineri düzenlendi

Küçükçekmece'de personele Meme Kanseri Farkındalık semineri düzenlendi

Küçükçekmece'de personele Meme Kanseri Farkındalık semineri düzenlendi
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ‘Meme Kanseri Farkındalık’ semineri düzenledi. Doçent Doktor Sina Ferahman meme kanserine yakalanan hastaların yaşının giderek düştüğünü belirterek, ‘’Dünyada meme kanseri vakaları 50-55 yaşlarında iken Türkiye'de meme kanseri 45’li yaşlarda başlıyor hatta bu oran 20’li yaşlara kadar düşüyor’’ dedi.

Belediye Binası Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde; meme kanseri risk faktörleri, riski azaltan faktörler, tarama yöntemleri, belirtiler, erken tanının önemi gibi konularda personele ayrıntılı bilgi verildi.

Sina Ferahman: Meme kanserinin erken fark edilmesi tedaviyi kolaylaştırıyor

Doç. Dr. Sina Ferahman seminerde, ‘’Eskiden 20'li yaşlarda memede kitleler görünce korkmazdık ancak şuan 20'li yaşlarda kitle görünce korkuyoruz çünkü meme kanseri çıkabiliyor. Bunun nedeni genelde coğrafi köken. Türk kadınlarının meme yapısı Avrupalı kadınlardan çok farklı, memenin içindeki dokular daha yoğun. Türkiye’deki her 8,9 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Kimisi 30 yaşında kimisi 70 yaşında. Kanser oluşmadan veya yeni oluştuğunda tedavi sadece bir ameliyatla, kemoterapi ve ışın tedavisi almadan halledilebiliyor. Bunun için düzenli kontroller çok önemli’’ dedi.

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dün gece... ABD ve İsrail Konsolosluğu önüne akın ettiler İstanbul'da dün gece... ABD ve İsrail Konsolosluğu önüne akın ettiler Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı Hem gök gürültülü sağanak hem fırtına geliyor! Hem gök gürültülü sağanak hem fırtına geliyor! Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu! Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu!
Ev kadınıydı, eşi hastalanınca ticarete atıldı: Şimdi yanında 25 kişi çalışıyor Ev kadınıydı, eşi hastalanınca ticarete atıldı: Şimdi yanında 25 kişi çalışıyor Hafriyat kamyonu dehşet saçtı; çok sayıda araç hurdaya döndü Hafriyat kamyonu dehşet saçtı; çok sayıda araç hurdaya döndü Cezaevinden çıkan menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü Cezaevinden çıkan menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 200'e yakın gözaltı var İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 200'e yakın gözaltı var Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor