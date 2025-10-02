Küçükçekmece'de personele Meme Kanseri Farkındalık semineri düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ‘Meme Kanseri Farkındalık’ semineri düzenledi. Doçent Doktor Sina Ferahman meme kanserine yakalanan hastaların yaşının giderek düştüğünü belirterek, ‘’Dünyada meme kanseri vakaları 50-55 yaşlarında iken Türkiye'de meme kanseri 45’li yaşlarda başlıyor hatta bu oran 20’li yaşlara kadar düşüyor’’ dedi.

Belediye Binası Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde; meme kanseri risk faktörleri, riski azaltan faktörler, tarama yöntemleri, belirtiler, erken tanının önemi gibi konularda personele ayrıntılı bilgi verildi.

Sina Ferahman: Meme kanserinin erken fark edilmesi tedaviyi kolaylaştırıyor

Doç. Dr. Sina Ferahman seminerde, ‘’Eskiden 20'li yaşlarda memede kitleler görünce korkmazdık ancak şuan 20'li yaşlarda kitle görünce korkuyoruz çünkü meme kanseri çıkabiliyor. Bunun nedeni genelde coğrafi köken. Türk kadınlarının meme yapısı Avrupalı kadınlardan çok farklı, memenin içindeki dokular daha yoğun. Türkiye’deki her 8,9 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Kimisi 30 yaşında kimisi 70 yaşında. Kanser oluşmadan veya yeni oluştuğunda tedavi sadece bir ameliyatla, kemoterapi ve ışın tedavisi almadan halledilebiliyor. Bunun için düzenli kontroller çok önemli’’ dedi.