Küçükçekmece'de personele mobbing eğitimi verildi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü işbirliği ile personele yönelik ‘Mobbing Eğitimi’ düzenledi.

Seminerde mobbinge karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Save The Children Yardım Kuruluşu Uzman Klinik Psikologlarından Yusuf Öntaş ‘’Mobbing bir insan hakları ihlalidir. Mobbing sürekli tekrarlanıyorsa kişide psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak kalıcı hasarlara yol açıyor hatta durum intihara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla insan hakları ihlalidir çünkü insana zarar veriyor‘’ dedi.

Belediye Başkanlığı Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde; "Mobbing nedir, neden önemlidir, kurumsal ve bireysel etkileri nelerdir, mobbing türleri nelerdir ve mobbingle baş etme yolları nelerdir?" gibi konularda personele ayrıntılı bilgi verildi.

Yusuf Öntaş: Mobbing hukuki olarak bir suçtur

Mobbing davalarında onlarca hukuki kararın olduğunu belirten Öntaş, ''Mobbing hukuki olarak bir suçtur ve çeşitli yaptırımlar söz konusudur. Bu konuda çok fazla mahkeme kararı var. Bu kararlar içerisinde tazminat, mobbing şiddete evrilmişse de hapis cezası bile var. Ayrıca kişinin iş yerine geri dönmesi, müdürün işten çıkarılması gibi kurumun kendi içerisindeki yürüttüğü süreçler de var. Mobbinge uğrayan insanlar günlük tutabilir çünkü hâkimler bunu delil olarak kabul edebiliyor. Mobbinge dair yazılı belgeler saklanmalı, tanık olanlar varsa onlardan yardım alınmalı, kurum içerisinde yaptığınız başvurular raporlanmalı ve psikolojik destek alıp bunu raporlamak da önemli. Ayrıca 170 Çalışma Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayarak mobbing şikâyetleri resmileştirilebilir ve uzman psikologlardan destek de alınabilir’’ dedi.