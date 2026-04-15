  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Küçükçekmece'de personele organ bağışı eğitimi

Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile personele yönelik ‘Organ Bağışı ve Beyin Ölümü’ eğitimi düzenlendi.

Belediye Çok Amaçlı Salonu’ndaa gerçekleştirilen eğitimde; Organ Nakli Koordinatörü Uzman Hemşire Gamze Ataman Yıldız, Türkiye'de organ nakli sayısının düşük olduğuna vurgu yaparak, ‘Canlıdan bağış sayısında dünyada ikinciyiz ama kadavradan nakile gelince hasta yakınları, kaybettikleri yakınlarının organlarını bağışlamak istemiyor. Habuki bir kişinin bağışığıyla birçok kişinin hayatını kurtarabiliriz. Bu sebeple hep diyoruz ki toprak olmasın, can olsun’’ diye konuştu.

Gamze Ataman Yıldız: Amacımız organ bağışı sayısını artırmak

Organ bağışı, beyin ölümü ve buna bağlı olarak organ nakli sürecini hakkında ayrıntılı bilgi veren Gamze Ataman Yıldız, ‘’İspanya ve Hırvatistan gibi küçük ülkeler organ bağışında dünyada birinci sırada. Türkiye'ye baktığımızda canlıdan nakil sayısı çok iyiyken kadavradan nakil organ bağışları düşük. Canlıdan nakil dediğimiz böbrek,karaciğer vs gibi bir organımızı bir yakınımıza bağışlamamız. Kadavradan bağış ise beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının kullanılması. Sağlıklı bir insandan organ alınmasındansa beyin ölümü gerçekleşen birinin organlarını kullanmak daha mantıklı’’ dedi.

 ‘’E-devlet üzerinden organ bağışı yapabilirsiniz’’

Organ bağışı konusunda yıl boyunca eğitimler, etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Yıldız, ‘’Yakınlarını kaybedenleri de tabi ki anlayabiliyoruz, bir yas sürecinden geçiyorlar. Bu sebeple kişinin kendi isteğiyle önceden bağışçı olması, vasiyet vermesi önemli.  Ayrıca organ bağışı artık çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. 18 yaş üstü, akli dengesi yerinde olan herkes hastaneye gitmeden e-devlet üzerinden organ bağışında bulunabiliyor’’ dedi.

 

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
