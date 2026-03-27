  4. Küçükçekmece'de personele resmi yazışma kuralları ve elektronik belge yönetim sistemi eğitimi

Küçükçekmece'de personele resmi yazışma kuralları ve elektronik belge yönetim sistemi eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü işbirliği ile personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘Resmi Yazışma Kuralları ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ eğitimi düzenlendi.

Belediye Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürü Yusuf Kara; resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar, bu kuralların nasıl uygulanacağı, resmi yazışma hazırlarken hangi mevzuatlardan yararlanılabileceği, üst yazının bölümleri, yapılan hatalar ve metin oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Umutcan Yılmaz ise Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kapsamında; kanuni sorumluluklar ve sistem notları, Belgenet sisteminde üst yazı oluşturma, hızlı evrak oluşturma ve evrak hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar gibi konularda ayrıntılı bilgi verdi.

Yusuf Kara: Resmi yazışmalarda personelin sorumluluğu büyüktür

İBB Yazı İşleri Şube Müdürü Yusuf Kara resmi yazışmaların önemine dikkat çekerek, ‘’Kamu kurumları resmi yazışmalar üzerinden iletişim kurar. Yani bir gerçek veya tüzel kişiyle yazışılsa da yapmış olunan işlemin resmiyete kavuşması için resmi yazıya dökülmesi gerekir. Resmi yazı kurumun itibarını gösterir. Karşı idare o yazıyı okuduğu zaman, o yazıyı hazırlayandan imzalayana kadar bir intiba edinir. Yazı ne kadar düzgün, kurallara uygun, içeriği ne kadar doyurucu ise kurumun itibarı belirlenir. Bunun tam tersi ise kurum hakkında kötü bir intiba bırakır. Bunun sonucunda yazılar iade edilebilir, yapılacak işlemler uzayabilir, kamu zararı oluşabilir ve kurumlar soruşturma geçirebilir. Bu sebeple personellere büyük bir sorumluluk düşmektedir’’ dedi.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu! Zirvede sürpriz bir kent var
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu! Zirvede sürpriz bir kent var
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildi: 4 isim tutuklandı!
Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildi: 4 isim tutuklandı!
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 12 gözaltı var! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 12 gözaltı var! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! Kutsal topraklara gideceklerdi, yolun sonu karakolda bitti! Kutsal topraklara gideceklerdi, yolun sonu karakolda bitti! Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı! Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Güneşe kanmayın, kış geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Güneşe kanmayın, kış geri geliyor! Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı!
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 2 kişi öldü, 3 de yaralı var! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 2 kişi öldü, 3 de yaralı var! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Ankara'da çocukların kemerli sopalı akran zorbalığına 2 tutuklama! Ankara'da çocukların kemerli sopalı akran zorbalığına 2 tutuklama! Marmaris Belediyesi’nde gece yarısı operasyonu! Marmaris Belediyesi’nde gece yarısı operasyonu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı