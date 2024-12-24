Küçükçekmece'de personele ''Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü'' eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik ‘Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü’ eğitimi düzenledi. Belediye Binası Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen seminere personeller yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde PSYCH-K Kolaylaştırıcısı Nurgül Cömert; ‘korku ve stres nedir, zihin nasıl çalışır, stres yönetimi ve öfke kontrolü hakkında farkındalık nasıl oluşur?’ gibi konularda ayrıntılı bilgi verdi. Hastalığın aslında zihinde başladığına değinen Cömert, ‘’Hastalık yoktur, sıkışmış duygular vardır. Mesela sevgiyi tam olarak alamamış bir kişi kalbinde bunun fiziksel olarak reaksiyonlarını görür ve bu çeşitli hastalıklara kadar gidebilir’’ dedi.

Nurgül Cömert: Teknolojinin gelişmesiyle korkularımız da arttı

Korku ve kaygıların oluşmasında dış uyarıcıların önemine dikkat çeken Nurgül Cömert, ''Korku ve kaygılar henüz anne karnındayken zihnimizde ve bilinçaltımızda programlanıyor. Yani bu duyguları biz beş duyu organımızla alıyoruz. Bu bilgilerin içinde kaybetme, kıtlık, yokluk, ölüm korkusu, yetersiz, değersiz hissetme, sevilmeme ve özellikle onaylanmama, takdir edilmeme gibi duygular olduğunda biz bunları kendimizde bulmak yerine dışarıda arıyoruz. Aslında bunun eksikliğini kendi içimizde tamamlamamız gerekiyor. Teknolojinin gelişmesiyle dış uyarıcılar o kadar çstok çoğaldı ki korku daha da pompalanmaya başladı. Hepimizin özünde sevgi vardır, korku sadece dışarıdan bize pompalanan bir duygudur ’’ dedi.