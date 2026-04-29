  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  Küçükçekmece'de renkli maç: Babalar ve oğulları futbol heyecanı yaşadı

Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları’nda futbol eğitimi alan 15 öğrenci babalarıyla birlikte Küçükçekmece Belediyesi futbol sahasında maç yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, baba ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında 15 çocuk ve 15 baba rekabet etti.

Kerem Meşe: Çok güzel bir etkinlik oldu

Babasıyla birlikte maç yapmaktan çok keyif aldığını söyleyen Kerem Meşe, ‘’Zaten futbolu çok seviyor, oynamaktan çok keyif alıyordum babamla oynamak çok daha keyif verdi. Babamla birlikte taktikler geliştirdik, rekabet ettik. Çok güzel ve anlamlı bir etkinlikti tekrar yapılmasını istiyorum’’ dedi.

Yunus Duvahan ise, ‘’Futbola çok ilgi duyuyorum ve profesyonel olarak oynamak istiyorum. Bu yüzden belediyemizin Spor Okulunda eğitim alıyorum. Belediyemizin böyle bir hizmet vermesi ve en önemlisi bunun ücretsiz olması çok güzel. Bugün de çok sevdiğim futbolu, çok sevdiğim babamla oynadım ve çok keyif aldım. Ben ödevlerimden dolayı, babam da işlerinden dolayı birbirimize yeteri kadar vakit ayıramıyoruz. Bu etkinlik sayesinde baba oğul özel bir anımız oldu. Bizi destekleyen, her türlü imkânı sağlayan başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz’’ dedi.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu!
Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu!
Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!''
Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!''
Dev projede tarihi gün! Edirne-İstanbul arası 1,5 saate iniyor
Dev projede tarihi gün! Edirne-İstanbul arası 1,5 saate iniyor
Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı
Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı
İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı
İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı
Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi
Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi
Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı!
Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı!
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! Bursa'da dehşet: Borç icrasına başlayan kadın avukatı öldürdü, kız kardeşini yaraladı! Bursa'da dehşet: Borç icrasına başlayan kadın avukatı öldürdü, kız kardeşini yaraladı! Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda! Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda! İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı! Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı!
CHP lideri Özel'den dikkat çeken ittifak mesajı: ''Türkiye'nin kurtuluşu için o eli tutacağız'' CHP lideri Özel'den dikkat çeken ittifak mesajı: ''Türkiye'nin kurtuluşu için o eli tutacağız'' Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Belediyenin kazı çalışmasında topraktan tarih fışkırdı! Belediyenin kazı çalışmasında topraktan tarih fışkırdı! Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu! Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu! Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!'' Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!'' Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım