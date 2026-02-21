  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de ''Sanatın Sesi'' sergisi kapılarını açtı

Küçükçekmece'de ''Sanatın Sesi'' sergisi kapılarını açtı

Küçükçekmece'de ''Sanatın Sesi'' sergisi kapılarını açtı
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, 11 sanatçının eserlerinden oluşan ‘Sanatın Sesi’ resim sergisine ev sahipliği yaptı. Yağlıboya ve karakalem tekniğiyle oluşturulan ve 54 eserin yer aldığı sergi, 13 Mart tarihine kadar sanatseverler için ziyarete açık olacak.

Sergide eseri yer alan sanatçıların eğitmenliğini üstlenen Vildan Güzel sergi hakkında, ‘’Sanatı desteklemek adına 6-60 yaş arası, sanata gönül vermiş insanlara destek vermeye çalışıyoruz. İki sanatçımız 14 yaş altı. Sanatın sesi bence sanatçıların hayatı katlanabilir kıldığı güzel bir dışavurum sergisidir. Sergide pandomimlerin canlandırıldığı özel çalışmalarımız da var. Sanat her yaşta hayatı güzelleştiren bir yoldur ve biz arkadaşlarımızla birlikte her zaman bu yolda yürüyeceğiz. Bizi misafir ettikleri için başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Ortak bir mekânsal deneyimden beslenen ve farklı ifade biçimlerini izleyiciyle buluşturan serginin temasında; portre manzara, hayvan ve çiçek figürleri yer alıyor.

Sergide eseri yer alan sanatçılar; Ayten Hacımemişoğlu, Ebru Kaya, Songül Durnagöz, İlmihan Arslanoğlu, Yeşim Ataün, Gülden Karadere, Nurhan Başbuğ, Hatice Yılmaz Balkız, Şimal Eyit, İzgi Kurtoğlu ve Yeliz Türkekul.

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı