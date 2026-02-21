Küçükçekmece'de ''Sanatın Sesi'' sergisi kapılarını açtı

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, 11 sanatçının eserlerinden oluşan ‘Sanatın Sesi’ resim sergisine ev sahipliği yaptı. Yağlıboya ve karakalem tekniğiyle oluşturulan ve 54 eserin yer aldığı sergi, 13 Mart tarihine kadar sanatseverler için ziyarete açık olacak.

Sergide eseri yer alan sanatçıların eğitmenliğini üstlenen Vildan Güzel sergi hakkında, ‘’Sanatı desteklemek adına 6-60 yaş arası, sanata gönül vermiş insanlara destek vermeye çalışıyoruz. İki sanatçımız 14 yaş altı. Sanatın sesi bence sanatçıların hayatı katlanabilir kıldığı güzel bir dışavurum sergisidir. Sergide pandomimlerin canlandırıldığı özel çalışmalarımız da var. Sanat her yaşta hayatı güzelleştiren bir yoldur ve biz arkadaşlarımızla birlikte her zaman bu yolda yürüyeceğiz. Bizi misafir ettikleri için başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Ortak bir mekânsal deneyimden beslenen ve farklı ifade biçimlerini izleyiciyle buluşturan serginin temasında; portre manzara, hayvan ve çiçek figürleri yer alıyor.

Sergide eseri yer alan sanatçılar; Ayten Hacımemişoğlu, Ebru Kaya, Songül Durnagöz, İlmihan Arslanoğlu, Yeşim Ataün, Gülden Karadere, Nurhan Başbuğ, Hatice Yılmaz Balkız, Şimal Eyit, İzgi Kurtoğlu ve Yeliz Türkekul.