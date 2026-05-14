  Küçükçekmece'de sinema buluşması

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması”nın finalistleri gerçekleştirilen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya, yarışmaya destek veren yapımcı ve yönetmenlerin yanı sıra yanı sıra finalist filmlerin ekipleri katıldı. Soğuksu Sosyal Tesisi Kafe K’da gerçekleştirilen lansmanda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece’yi bir film platosu ve sinemacılar için bir çekim merkezi haline getirmek istediklerini söyl

Türkiye’nin dört bir yanından toplam 127 projenin başvurduğu yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda 12 proje finale kalmaya hak kazandı. Finalist projeler, lansmanda yönetmen ve yapımcı ekipleriyle birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl yarışmanın jüri başkanlığını, “Masumiyet Müzesi” başta olmak üzere birçok önemli projeye imza atan yönetmen Zeynep Günay üstlendi. Günay’a jüri koltuğunda ödüllü filmlerin yapımcısı Dilde Mahalli eşlik ediyor.

Kemal Çebi: Küçükçekmece’yi sinemacılar için çekim merkezi yapmak istiyoruz

Lansman toplantısına ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece’de sanatı yalnızca belirli günlerde hatırlanan bir etkinlik olarak görmediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir kentin gerçek kimliğini; sokaklarında dolaşan sanat, duvarlarında biriken hikâyeler ve insanların hayal gücü belirler. Daha da önemlisi, o yeteneklere fırsat vermek ve imkân tanımaktır. İşte bu anlayışla, İstanbul’da belediye bünyesinde bir ilki başarmanın gururuyla, aktif olarak çalışan ilk Film Ofisi’ni kurduk. Film Ofisi bünyesinde, eğitimler, atölyeler, sektörün önde gelenleriyle söyleşiler, sektörel buluşmalarla sinemacıların gelişim süreçlerine katkı sunmayı sürdürdük. Bugün de 5. Kısadan Anlat Film Yarışması’nın lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da projenin kazananına 100 bin TL ödül ve prodüksiyon desteği sunacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de kısa filmlerle başladığımız bu destek yolculuğunu uzun metrajlı projelere taşıyacağız. Çünkü istiyorum ki Küçükçekmece kültür, sanatla, edebiyatla anılan bir kent olmasının yanı sıra yönetmenlerin, yapımcıların ve sektörün aklına gelen bir film platosu olsun. Bu doğrultuda üretmek isteyen, kamera arkasında kendi hikâyesini kurmak isteyen herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

5. Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nda finale kalan projeler şöyle sıralandı:

* “Abbas” – Yönetmen: Can Kahraman / Yapımcı: Utku Çırak

* “Bir Belgeselin Dilemması” – Yönetmen/Yapımcı: Muhammed Hubeyb Üzüm

* “Bir Ruhsal Otopsi Denemesi” – Yönetmen: Abdullah Korkut / Yapımcı: Hüseyin Enes Balcı

* “Çatlak” – Yönetmen/Yapımcı: Berrin Öz

* “Karşı Kaldırımdaki Adam” – Yönetmen/Yapımcı: Kemal Akçay

* “Kuşun Kanadında” – Yönetmen: Belkıs Bayrak / Yapımcı: Merve Sena Kılıç

* “Kül Başıma” – Yönetmen: Çamran Azizoğlu / Yapımcı: Rabia Özmen

* “Made in China” – Yönetmen/Yapımcı: Baturay Tunçat

* “Sahibinden Satılık” – Yönetmen: Eren Yiğit Ekici / Yapımcı: Gizem Alpay

* “Tam Burslu” – Yönetmen/Yapımcı: Biriz Aydinç Öztüzemen

* “Tanık” – Yönetmen: Savaş Hamarat / Yapımcı: Süleyman Civliz

* “Tavukkarası” – Yönetmen: Muhammet Emin Altunkaynak / Yapımcı: M. Kerem Kurtuluş

