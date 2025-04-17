Küçükçekmece'de sporcu sağlığı taraması ve sporcu sağlığı eğitimleri işbirliği protokolü

Küçükçekmece Belediyesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasında; sürdürebilir, daha sağlıklı ve güçlü bir spor geleceği inşa etmek amacıyla ‘Sporcu Sağlığı Taraması ve Sporcu Sağlığı Eğitimleri İşbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ilçe genelindeki yaklaşık 10 bin sporcunun sağlık taraması yapılacak.

Küçükçekmece Belediye Ana Binası Başkanlık katında düzenlenen lansmana Küçükçekçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan yardımcıları, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, hastane yöneticileri, doktorlar ve basın mensupları katıldı. Lansman sonunda Başkan Kemal Çebi ve Rektör Adnan Yüksel, Sporcu Sağlığı Taraması ve Sporcu Sağlığı Eğitimleri İşbirliği protokolünü imzaladı.

Kemal Çebi: Protokol'ün Küçükçekmece halkına hayırlı olmasını diliyorum

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çok önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Kent hakları diye bir hak vardır. O kentte yaşayan insanların kentte alması gereken bir takım hakları vardır. Bir kent yönetiyorsunuz ama yolunu yapmıyorsunuz, parkını, yeşil alanını yapmıyorsunuz. Böylece o kentte bir haksızlık yapmış oluyorsunuz. Kentte yaşayanların kent hakkını vermiyorsunuz. Sporda bunlardan biri. Spor, sadece sonunda o mesleği yaparak geçimini sağlamak için yapılmaz. Sağlıklı bir ülke olmak, sağlıklı nüfusa sahip olup sağlıklı düşünmek için sporun çok önemli olduğunu, tüm uzmanlar her fırsatta anlatıyor. 60-70 yaşındaki insana spor yapması gerektiğini öneriyor doktorları. Demek ki spor yaşam boyu yapılmalı. Bunun için üniversitenin sağladığı bu imkânın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Uzun zamandır bu konuyla ilgilendiklerini söyleyen Çebi, "Kenti yönetenler kentin yaşam kalitesini yukarı çıkarmalı, insanların konforunu artırmalı. Kazandırdığınız hastane için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır gençlik ve spor müdürlüğümüzden, danışmanlarımdan sporcu sağlığı merkezi oluşturmalıyız önerisi alıyordum. Gençler spor yaparken sağlığını nasıl korunması gerektiğini bilmiyor. Sporcu rahatsızlıkları alınmayan küçük tedbirlerden kaynaklanıyor. Bunu mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Yolun henüz başındayız. Bu protokolün Küçükçekmece halkına hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Prof. Dr. Adnan Yüksel: Başkanımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz

Birunü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel Küçükçekmece’nin en çok spor yapan ilçelerden biri olduğuna değinerek, ‘’Sporcunun sağlığı, beslenmesi, uykusu, psikolojisi ve stres yönetimi çok önemli. Bu protokol ile öğrencilerimize ve topluma yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gelecek çalışkan sporcularla şekillenecek ve önemli olan bu sporculara destek olmak. Sporcuların sağlığına ufacık bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Başkan Kemal Çebi’ye bize inandığı ve destek olduğu için teşekkür ediyorum’’ dedi.

90 kulüp ve 10 bin sporcuya ulaşılacak

Sporcu Sağlığı Taraması ve Sporcu Sağlığı Eğitimleri İşbirliği Protokolü kapsamında; Küçükçekmece’deki Amatör Spor kulüpleri bünyesinde yer alan sporcular başta olmak üzere, ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm sporcuların, sağlık taraması yapılarak, sporcuların fiziksel ve mental yeterlilikleri ölçülecek, geliştirilecek ve erken tanı için çalışmalar yapılacak.

İlk etapta yaklaşık 90 kulüp ve 10 bin sporcuya ulaşılması hedeflenen projede; sporcuların ihtiyaçları doğrultusunda kas, eklem, kalp sağlığı, ortopedi, kardiyoloji ve psikoloji gibi alanlarda sağlık hizmetleri sunulacak. Ayrıca sakatlıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, doğru beslenme, mental hazırlık, anatomi bilgisi, ilkyardım vb. konularda sporculara, antrenörlere ve velilere düzenli eğitim seminerleri düzenlenecek.