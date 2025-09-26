Küçükçekmece'de Trabzon rüzgarı başladı

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği işbirliğiyle düzenlenen Trabzon Rüzgârı Festivali, Fevzi Çakmak Meydanı’nda başladı. Festivalin açılışı renkli ve coşku dolu görüntülere sahne olurken, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar festivale büyük ilgi gösterdi.

Trabzon’u tanıtmak ve Karadeniz kültürünü Küçükçekmece’de yaşatmayı hedefleyen festivalin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Trabzonlular Derneği Başkanı Hafız Şirazi Kaba, mahalle muhtarları, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Çebi: Trabzon ruhunu Küçükçekmece’de yaşamak tarifsiz bir mutluluk

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi festival açılışında yaptığı konuşmada “Aynı zamanda memleketim olan güzel Trabzon’umuzun dayanışma ruhunu paylaşmak için bir aradayız. Trabzon; çocukluğumun hatıralarıdır. Memleketimin ruhunu Küçükçekmece’de yaşamak benim için ayrıca tarifsiz bir mutluluktur. Trabzon; sadece coğrafyasıyla değil, insanıyla, kültürüyle, futboluyla, müziğiyle de kadim bir şehirdir. Horonu, birlik ve beraberliğimizin dansıdır. Bir adım gerisi yoktur daima yan yanadır. Bu festival de bu ruhu yansıtıyor. Burada yemeğimizi, kültürümüzü paylaşmıyoruz. Aynı zamanda dostluğumuzu kardeşliğimizi paylaşacağız. Festivali düzenleyen Küçükçekmece Trabzonlular Derneği’ne ve katılımlarınızdan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çebi’den Gazze Çağrısı

Başkan Çebi konuşmasında Gazze’deki insanlık katliamına da dikkat çekerek, “Gazze’yi unutmayın, oradaki insanlık katliamını unutmayın, unutturmayın” dedi.

Küçükçekmece Trabzonlular Derneği Başkanı Hafız Şirazi Kaba, Başkan Çebi’ye festivale katkılarından dolayı teşekkür ederek, “ Geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizi, hamsi sezonumuzun başlangıcına denk getiriyoruz. Belediye Başkanımız da Trabzonlu.  Abimiz Kemal Çebi’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Festivalimiz 4 gün boyunca sürecek ” diye konuştu.

28 Eylül’e dek devam edecek

Festivalde Başkan Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü vatandaşlara hamsi ikram etti. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı festivalde, yerel sanatçılar vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatırken, horon gösterileri de ilgiyle izlendi.

28 Eylül’e dek Fevzi Çakmak Meydan’da devam edecek olan festivalde,  Hami Bakan, Uğur Albayrak, Gülay Korkmaz, Onay Şahin, Yılmaz Kasapoğlu, Hızır Dinçer, Nuray Aksoy, İsmail Türüt, Zeynep Birinci, Efe Karagüzel,Mehmet Akyıldız ve Zeynep Başkan gibi bölgenin sevilen sanatçıları sahne alacak. 

 

