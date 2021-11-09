Küçükçekmece'de Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılı için özel sergi

Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan işgücü anlaşmasının 60'ıncı yılı vesilesiyle Küçükçekmece Belediyesi o günleri anlatan anlamlı bir sergiyi ziyarete açıyor. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen sergi, çeşitli kaynaklardan alınan fotoğraflar eşliğinde Anadolu insanının öyküsünü değişik bir dille izleyiciye sunuyor.

Sergi, insanımızın o yılların deyişiyle bir dilim ekmek uğruna diyar ellere göçünün öyküsünü ayrıntılara girmeden ama genel bir görüşü ve düşünce bütünlüğü etrafında aktarmayı hedefliyor. Bunu yaparken de görsel malzeme ile işgücü göçünün temel niteliklerini ve toplumsal değişimlerini canlandırmak da amaçlanıyor.

17 Kasım’a dek AKSM’de

“Türkiye’den Almanya’ya Göçün 60. Yılı” isimli sergi, konuyla ilgili önemli kaynaklara imza atan isimlerin düşünceleriyle aydınlanıyor.

Bitmeyen göçün her dönemde aldığı biçimleri tartışan ve geçtiğimiz günlerde 100 yaşına basan Prof. Dr. Nermin Abadan’ın yanı sıra dünyada ilk kez Yedinci Adam adlı kitabıyla göç olgusunun bir yeni sömürgecilik olduğunu savunan ünlü İngiliz yazar John Berger, Prof. Dr. Stephen Castells, Prof. Dr. Stuart Hall, Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Lea Nocera ve daha birçok yazar ile şair serginin ana düşüncesine ışık tutuyor.

Kuratörlüğünü Fahri Aral’ın yaptığı sergi, 17 Kasım’a dek AKSM’de görülebilir.