  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Küçükçekmece'de üniversitelilerle güçlü iş birliği adımı

Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi ilçede bulunan dört üniversite ile kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı.

İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile eğitimden, çevreye, dijital dönüşümden afet yönetimine kadar geniş bir alanda iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

“Yerel Yönetim ve Üniversiteler İş Birliği Protokolü” imza töreni Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük, Küçükçekmece Belediyesi Meclis üyeleri, birim müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kemal Çebi:Akademinin sahaya ve kente dokunmasını çok kıymetli buluyorum

İmza töreninde konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üniversitelerle kurulan iş birliğinin doğrudan kent yaşamına katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Bugün attığımız imza; bilginin, deneyimin ve ortak aklın Küçükçekmece’de buluşmasının güçlü bir ifadesidir. İş birliği yaptığımız üniversitelerimizin tamamı ilçemizde yer alıyor. Bu manada şanslıyız. Akademinin sahaya, kente ve toplumsal yaşama dokunmasını çok değerli buluyorum. Gençlerimiz de daha fazla fırsata erişecek, belediye olarak da bilimin ışığında daha nitelikli projeler üretme fırsatına sahip olacağız. Amacımız, akademik birikimi sahayla buluşturmak ve aynı kentin paydaşları olarak üretme kültürünü büyütmektir” diye konuştu.

Üniversitelerden Ortak Mesaj: İş Birliği Güçlenecek

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse bu iş birliğini çok kıymetli bulduğunu ifade ederek, ilçedeki üniversiteleri bir araya getiren bu protokolün hazırlanmasında öncü olan Belediye Başkanı Kemal Çebi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, “Bu protokolü çok önemli bir buluşma olarak görüyoruz. Belediye bize uygulama alanı sunarken, biz de bu bölgedeki insanımıza eğitim anlamında katkı sunacağız. Akademiyi sahaya dâhil ederek, bilime verdiği önem için Başkan Çebi’ye ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi’ni  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin önemli bir paydaşı olarak gördüklerini belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe de iş birliklerini protokolle kayıt altına almaktan ve üniversite olarak bundan sonrasında toplumsal yaşama katkı sağlıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük ise protokolün üniversiteler için önemli bir kaynak olacağını ifade ederek Başkan Çebi ve ekibine teşekkür etti.

Kent yaşamına katkı sunulacak

İmzalanan protokol çerçevesinde üniversiteler ve belediye arasında eğitim, araştırma, çevre, iklim değişikliği, şehir planlama, afet yönetimi, spor ile sosyal ve kültürel alanlarda ortak projeler hayata geçirilecek. Ayrıca seminer, panel, atölye ve bilimsel çalışmalarla hem öğrencilerin hem de ilçe halkının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

 

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
