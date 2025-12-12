Küçükçekmece'de Yapay Zekâ Atölyeleri başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM) bünyesinde Yapay Zekâ Atölyeleri başlıyor. 20 Aralık’a kadar başvuruların devam edeceği Yapay Zekâ Atölyelerine 10 yaş üzeri herkes başvurabiliyor.

Toplumun dijitalleşmesinde önemli bir rol oynayan günümüz teknolojilerinden Yapay Zekâ, her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda değişen dünyaya ayak uydurmak ve geleceğe ışık tutmak amacıyla KÜGİM, Yapay Zekâ Atölyeleri gerçekleştiriyor. Ocak ayında başlayacak atölyelerde; Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Etkili ChatGpt Kullanımı, Yapay Zekâ ile Sosyal Medya İçerik Üretimi ve Çocuklar İçin Yapay Zekâ Atölyeleri düzenlenecek.

KÜGİM’de 7 yılda 3 bin 233 kişi eğitim aldı

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde; Dijital Becerileri Geliştirme, Kodlama, Yapay Zekâ, Sıfırdan E-Ticaret gibi eğitimler ve 3D Yazıcı ve Kalem Atölyesi, Girişimcilik Atölyesi gibi branşlarda eğitimler düzenleniyor. Eğitimlere 8 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor. Gerçekleştirilen eğitimler sonunda başarılı olan katılımcılara, katılım belgesi veriliyor. Bu kapsamda KÜGİM bünyesinde 2018 yılından itibaren 3 bin 233 kişi eğitim aldı.

Girişimci adaylara her türlü destek sağlanıyor

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren KÜGİM’de girişimci adayların gerçekleştirilen yenilikçi ve yaratıcı eğitimler sayesinde işlerini kurmaları, istihdam sağlamalarının desteklenmesi ve ilçedeki ekonomik ve sosyal bütünleşmeye katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca girişimcilik üzerine verilen eğitimler ve açık girişimcilik ofisi altyapısıyla, girişimci adaylara iş fikirlerini hayata geçirmeleri noktasında da destek veriliyor. Böylece istihdama katkı sağlanıyor ve iş geliştirme fikirlerinin hayata geçirilmesine destek verilerek ekonomik gelişmelerin önü açılıyor.

KÜGİM Yapay Zeka Atölyeleri’ne başvuru yapmak isteyenler, 444 4 360 / 8525 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinebilirler.