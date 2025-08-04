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Küçükçekmece'de yaz boyunca sanat sokakta

Küçükçekmece'de yaz boyunca sanat sokakta
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Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarını “Sokakta Sanat Var” etkinliğiyle renklendiriyor. Uygulamalı sanat atölyeleriyle sanatı sokağa taşıyan Küçükçekmece Belediyesi’nin 7-18 yaş arası çocuklar ve gençler için düzenlediği etkinlik 29 Ağustos’a kadar ilçenin farklı noktalarında devam edecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında sokak sergileri, yaratıcı çocuk sanat atölyeleri, serbest çizim, ebru sanatı uygulamaları gibi birçok renkli ve öğretici faaliyet çocuklarla buluşuyor.

Kemal Çebi: Çocuklarımızı Sanata Teşvik Etmek İstiyoruz

Etkinliğin çocukların yaratıcılıklarını geliştirme ve sosyalleşmelerine yönelik planlandığını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sanat, çocukların kendilerini en iyi ifade edebildikleri yerlerden biridir. Yaz boyunca ilçemizin farklı noktalarında sanatı herkesin erişimine sunarak, çocuklarımızı teşvik etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Kendi sokağımızda böyle bir etkinlik düzenlenmesi çok güzel”

Cennet Meydan’da ikincisi düzenlenen etkinliğe çocuğuyla birlikte katılan Dilek Ceyhan, çok verimli bulduğunu ifade ederek, “İkamet ettiğimiz sokakta böyle bir sanat etkinliğinin olması çok güzel. Etkinliğe ilgi büyük, kalabalık ama her atölyede numaralandırma sistemi yapmışlar. Böylece karışıklık olmuyor. Çocuklar keyifli bir şekilde sanatla buluşup, sosyalleşiyorlar. Böyle etkinliklerin devamını diliyorum. Belediye Başkanımız Kemal Çebi ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

11 yaşındaki Sabur Ay ise “ Bu alana yakın oturuyorum. İlk başta kalabalığı gördüğümde anlayamadım ne olduğunu ama alana geldiğimde boyaları gördüm. Bir etkinlik olduğunu anladım. Kendi sokağımda böyle bir şey olması çok güzel. Akranlarımla eğleniyoruz, aktivite yapıyoruz” dedi. 

 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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