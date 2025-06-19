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Küçükçekmece'de yaz okulları kayıtları başladı

Küçükçekmece'de yaz okulları kayıtları başladı
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Küçükçekmeceli öğrencilerin keyifli ve verimli bir yaz tatili geçirmesi amacıyla, her yıl düzenlenen Yaz Okulları’nın 2024-2025 dönemi kayıtları başladı. Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren; Çocuk Üniversitesi, Bilgievleri ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek olan Yaz Okulları’ndan yaz tatili boyunca binlerce öğrenci faydalanabilecek.

2. ve 8. sınıflar arası öğrenciler için Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi’nde; ilkokul ve ortaokul kategorisinde sanat yaz atölyeleri, bilişim ve teknoloji kursları, rehberlik ve kütüphane hizmeti, açık hava kitap okuma etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, yarışma ve turnuvalar ve bilim-kültür gezileri düzenlenecek. Gençlik Merkezi’nde ise; 15-30 yaş arası gençler için; atölye ve etkinlik çalışmaları, bilişim ve teknoloji kursları, kulüp çalışmaları, bilim-kültür gezileri ve YKS yaz kampı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ayrıca Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, 5-12 yaş arası çocuklara teorik ve uygulamalı trafik kurallarının öğretildiği yaz dönemi trafik eğitimleri yer alacak.

Kayıtlar 27 Haziran’a kadar devam edecek

Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Okulları’na başvurmak isteyenler, 27 Haziran tarihine kadar Bilgievleri, Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Merkezi’nden başvuru yapabilirler. Haziran ayı sonunda başlayacak ve ağustos ayının sonuna kadar devam edecek Yaz Okulları’na, Küçükçekmece’de ikamet eden veya Küçükçekmece’de öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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