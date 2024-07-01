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Küçükçekmece'de Yaz Spor Okulları'na büyük ilgi

Küçükçekmece'de Yaz Spor Okulları'na büyük ilgi
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Küçükçekmece Belediyesi’nin yılın 365 günü ücretsiz hizmet veren spor okullarında yaz dönemi başladı. Okulların tatil edilmesiyle yüzde yüz doluluğa ulaşan Yaz Spor Okulları’na 6-14 yaş arası çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Yaz Spor Okulları, Eylül ayına dek 17 spor tesisinde, 3 bin 600 katılımcıyla çocukların ve yetişkinlerin yaz tatilini verimli geçirmelerine ve sporla iç içe olmalarına olanak tanıyacak.

Küçükçekmecelilerin küçük yaşlardan itibaren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda spor yapmasını destekleyerek, sporu yaşam tarzı haline getirmeyi amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi; Yaz Spor Okulları’nda 21 branşta ücretsiz spor eğitimi veriyor. 

7-14 yaş arası çocuklar; jimnastik, voleybol, basketbol, futsal, futbol, badminton, masa tenisi, taekwondo, Spor Lisesi –BESYO –POMEM-PMYO hazırlık kursları, voleybol, atletizm, karate branşlarında alanında uzman eğitmenlerden eğitim alırken, yetişkinlere yönelik ise, fitness, zumba, pilates ve reformer pilates kursları yaz boyunca devam edecek. Yaz Spor Okulları’nda down sendromlu ve atipik otizmli çocuklara yönelik ücretsiz spor eğitimleri de sürüyor. 6-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayan eğitimle, çocukların yaşamsal becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik katkı sağlanması hedefleniyor.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yaz Spor Okulları, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından, her branşta haftada 2 gün, 2 saat hizmet veriyor. 444 4 360/7996-7997 numaralı telefondan spor okulları ile ayrıntılı bilgi edinilebilir. 

 

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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