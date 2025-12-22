  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmeceli gençler En Uzun Gece'de buluştu

Küçükçekmeceli gençler En Uzun Gece'de buluştu

Küçükçekmeceli gençler En Uzun Gece'de buluştu
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta Küçükçekmeceli gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Müzik Akademisi’nde bir araya gelen yaklaşık 200 genç konser, oyun ve ikramlarla en uzun geceyi birlikte karşıladı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi ve kış gündönümü olarak kabul edilen 21 Aralık’ta; gençlere yönelik langırt, buz hokeyi, akıl ve zekâ oyunları, 360 derece video çekimi, VR gözlük deneyimi gibi eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Müzikseverler için  ‘Sahne Senin’ sloganıyla mini konserler düzenlendi.  Ayrıca gençler yakılan ateş başında kestane keyfi yaptı.

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar! ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar! Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı!
Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı