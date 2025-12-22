Küçükçekmeceli gençler En Uzun Gece'de buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta Küçükçekmeceli gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Müzik Akademisi’nde bir araya gelen yaklaşık 200 genç konser, oyun ve ikramlarla en uzun geceyi birlikte karşıladı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi ve kış gündönümü olarak kabul edilen 21 Aralık’ta; gençlere yönelik langırt, buz hokeyi, akıl ve zekâ oyunları, 360 derece video çekimi, VR gözlük deneyimi gibi eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Müzikseverler için ‘Sahne Senin’ sloganıyla mini konserler düzenlendi. Ayrıca gençler yakılan ateş başında kestane keyfi yaptı.