Küçükçekmeceli gençler İstanbul'u ücretsiz geziyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz gezilerle, 15-30 yaş arası Küçükçekmeceliler İstanbul'un simgesi haline gelen önemli noktaları keşfetme fırsatı yakalıyor. Gezilere Küçükçekmeceli gençler büyük ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programında; Florya Atatürk Deniz Köşkü, Havacılık Müzesi, Kedi Müzesi, Aşiyan Müzesi, Panorama 1453, Rami Kütüphanesi, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Parkı, Sultanahmet ve Ayasofya Camii gibi İstanbul'un önemli mekânları bulunuyor.

Aslı Nazlı Erkeman: Gençlik Merkezi'nin bütün imkânlarından faydalanıyorum

Geziye katılan Gençlik Merkezi öğrencilerinden Aslı Nazlı Erkeman, ‘’Benim için çok keyifli ve eğlenceliydi. Hem Dolmabahçe Sarayı'nı hem de Yıldız Sarayı'nı gezdik ve her ikisi de büyüleyiciydi. Gençlik Merkezi öğrencisiyim ve oradaki bütün imkânlardan faydalanıyorum. Bizlere böyle imkânlar sağladığı için Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum’’ dedi.

Öğrencilerden Edanur Sazlar ise; ‘’Gezi, kitapta teorik olarak işlediğimiz konuları yerinde öğrenebilme ve gözlemleyebilme açısından güzel bir avantaj sağladı. Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün vefat ettiği odayı gördüğümde çok duygulandım. Ayrıca bizim için milli duygularımıza dokunan güzel bir deneyim de oldu’’ dedi.

Gençlik Merkezine kayıt yaptıran herkes katılabiliyor

Kontenjanın sınırlı olduğu gezilere Küçükçekmece’de ikamet eden 15-30 yaş arası herkes katılım sağlayabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile Halkalı ’da bulunan Gençlik Merkezine kayıt yaptırması gerekiyor.

Ayrıca Gençlik Merkezine kayıt yaptıranlar; spor salonu, kütüphane ve bilişim sınıflarından da ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Gezilerle ilgili ayrıntılı bilgi 444 4 360 numaralı telefondan alınabilir.