  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmeceli gençler İstanbul'u ücretsiz geziyor

Küçükçekmeceli gençler İstanbul'u ücretsiz geziyor

Küçükçekmeceli gençler İstanbul'u ücretsiz geziyor
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz gezilerle, 15-30 yaş arası Küçükçekmeceliler İstanbul'un simgesi haline gelen önemli noktaları keşfetme fırsatı yakalıyor. Gezilere Küçükçekmeceli gençler büyük ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programında; Florya Atatürk Deniz Köşkü, Havacılık Müzesi, Kedi Müzesi, Aşiyan Müzesi, Panorama 1453, Rami Kütüphanesi, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Parkı, Sultanahmet ve Ayasofya Camii gibi İstanbul'un önemli mekânları bulunuyor.

Aslı Nazlı Erkeman: Gençlik Merkezi'nin bütün imkânlarından faydalanıyorum

Geziye katılan Gençlik Merkezi öğrencilerinden Aslı Nazlı Erkeman, ‘’Benim için çok keyifli ve eğlenceliydi. Hem Dolmabahçe Sarayı'nı hem de Yıldız Sarayı'nı gezdik ve her ikisi de büyüleyiciydi. Gençlik Merkezi öğrencisiyim ve oradaki bütün imkânlardan faydalanıyorum. Bizlere böyle imkânlar sağladığı için Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum’’ dedi.

Öğrencilerden Edanur Sazlar ise; ‘’Gezi, kitapta teorik olarak işlediğimiz konuları yerinde öğrenebilme ve gözlemleyebilme açısından güzel bir avantaj sağladı. Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün vefat ettiği odayı gördüğümde çok duygulandım. Ayrıca bizim için milli duygularımıza dokunan güzel bir deneyim de oldu’’ dedi.

Gençlik Merkezine kayıt yaptıran herkes katılabiliyor

Kontenjanın sınırlı olduğu gezilere Küçükçekmece’de ikamet eden 15-30 yaş arası herkes katılım sağlayabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile Halkalı ’da bulunan Gençlik Merkezine kayıt yaptırması gerekiyor.

Ayrıca Gençlik Merkezine kayıt yaptıranlar; spor salonu, kütüphane ve bilişim sınıflarından da ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Gezilerle ilgili ayrıntılı bilgi 444 4 360 numaralı telefondan alınabilir. 

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Urla'da orman yangını 18.5 saat sonra kontrol altında Urla'da orman yangını 18.5 saat sonra kontrol altında Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti
Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı