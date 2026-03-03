  1. Anasayfa
  4. Küçükçekmeceli kadınlar Ramazan'da Hz. Yuşa tepesinde

Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Küçükçekmeceli kadınları Hz.Yuşa Türbesi’nin yer aldığı Yuşa Tepesi’ne götürüyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen geziler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

İstanbul’un önemli inanç merkezlerinden biri olan Hz. Yuşa Türbesi’ne; pazartesi, salı ve perşembe günleri geziler düzenleniyor. Katılımcılar için her mahalleden ücretsiz otobüsler kaldırılıyor. Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret eden kadınlar, dua ve ibadet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşıyor.

İlknur Vatandaş: Herkesin gelip görmesi gerek

Geziye katılan İlknur Vatandaş, ‘’Buraya Küçükçekmece Belediyesi sayesinde gelebildik çünkü hem çok uzak hem de ulaşım çok zor. Bize bu imkânı sağladığı için belediyemize çok teşekkür ediyorum. Dualar ettik, çevreyi gezdik, herkesin gelip görmesi gerek diye düşünüyorum’’ dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen çoğu geziye katıldığını belirten Elif Demir ise, ‘’Küçükçekmece Belediyesi’nin vasıtasıyla buraya geldik. Daha önce gelmiştim ama böyle toplu bir şekilde değildi. Türbede dualarımızı ettik, birazdan namazımızı da kılacağız. Belediyemizin gezilerine severek katılıyorum. Bugünde gerek ulaşım olsun gerek gezi olsun gayet keyifli ve konforluydu. Kemal Başkanımıza çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
