Küçükçekmeceli kadınlara özel boğaz turu

Küçükçekmeceli kadınlara özel boğaz turu
Güncelleme:

Küçükçekmeceli kadınlar, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Boğaz turlarıyla eşsiz Boğaz manzarasının keyfini çıkardı. Düzenlenen turlarda, 2 bine yakın kadın; profesyonel rehber eşliğinde İstanbul’un tarihine yolculuk yapmanın yanı sıra, müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı önünden servislerle alınan kadınlar, Eminönü'nden hareket eden vapurla üç saat boyunca İstanbul’un tarihini ve doğasını denizden keşfetti. Tur öncesinde katılımcılara kahvaltı ikram edilirken, kadınlara özel hediyeler de verildi. Ayrıca, şehit ve gazi ailelerine özel Boğaz turu da düzenlendi.

Sevim Bıçakçı: "İstanbul’un tarihini öğrendiğimiz bir turdu"

Boğaz turuna katılan Sevim Bıçakçı, “Öncelikle Başkanımız Kemal Çebi’ye, kadınlara yönelik yapmış olduğu etkinliklerden dolayı teşekkür ederiz. Rehber eşliğinde İstanbul’un tarihini öğrendiğimiz bir turdu. Hem bilgilendik hem de çiftetelli ve halaylarla eğlendik. Görevli personel güler yüzlü ve yardımseverdi, çok sıcak bir ortamdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz,” dedi.

