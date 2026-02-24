  1. Anasayfa
Küçükçekmeceliler iftar sofralarında bereketi paylaşıyor
Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ilçenin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. İlçede 6 noktada kurulan iftar sofraları ve dağıtım noktalarıyla binlerce vatandaşa ulaşan belediye, dayanışma ve kardeşlik iklimini güçlendiriyor.

Hürriyet Caddesi, Halkalı Marmaray, Sefaköy Metrobüs Durağı, Atatürk Parkı gibi muhtelif alanlarda iftariyelik dağıtımları devam ederken; Fatih ,Kanarya, Halkalı Merkez ve Yarımburgaz Mahalleleri  Taziyevi  ve Çok Amaçlı Salonlarında kurulan iftar sofralarında vatandaşlar bir araya geliyor. Ayrıca Kemalpaşa Semt Konağı Salonu’nda ve belediyeye ait aşevi binasında Ramazan boyunca her gün iftar yemeği veriliyor.

Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği iftar programlarında, her yaştan Küçükçekmeceli aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi atmosferini paylaşıyor.

Başkan’dan iftar sofralarına davet

İftar sofralarında vatandaşla bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak tüm ilçe sakinlerini kurulan iftar sofralarına davet etti.

Başkan Çebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Küçükçekmece’de hiçbir komşumuzun sofrası eksik kalmasın diye ilçemizin farklı noktalarında iftar sofraları kuruyor, iftariyelik ikramlarımızı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm komşularımızı gönül sofralarımıza davet ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum”

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar programları ve ikramlarla vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

 

