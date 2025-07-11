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Küçükçekmece'nin bu parkında hem eğlence hem de eğitim var

Küçükçekmece'nin bu parkında hem eğlence hem de eğitim var
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Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, çocukların hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de trafik bilinci kazandığı önemli bir uygulama merkezi haline geldi. Çocuklara zamanın verimli değerlendirilmesini sağlayan Trafik Eğitim Parkı özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

Atakent Mahallesi’nde hizmet veren park, 5-12 yaş arası çocuklara teorik ve uygulamalı trafik ve ilk yardım eğitimi sunarak, küçük yaşta trafik bilinci kazandırıyor.

8 uzman personelin görev aldığı parkta, 1 golf aracı, 3 ginger, 16 akülü araç ve 3 bisiklet ile hem teorik hem pratik eğitim veriliyor. Çocuklar önce özel sınıflarda temel bilgileri öğrenerek ardından üst geçitler, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve labirentlerle donatılmış parkurlarda uygulamalı eğitim alıyor.

Özel çocuklara özel eğitim

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ilçe belediyeleri içerisinde bir ilk olan özel tertibatlar ile özel eğitim öğrencileri de eğitim alabiliyor. Randevu sistemiyle eğitim verilen parkta, yaz dönemlerinde ise yaz okulu grupları ve bireysel başvurularla eğitimler sürdürülüyor. Çevre ilçe ve illerden gelen öğrenciler de Trafik Eğitim Parkı’ndan faydalanabiliyor.

Bilgi ve eğlence dolu Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda vakit geçirmek isteyenler 444 4 360/8890 numaralı telefondan randevu oluşturup, detaylı bilgi edinebilirler. 

 

 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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