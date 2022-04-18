Küçükçekmece'nin minik şeflerinden Ramazan menüsü

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Minik Şefler Mutfakta’ projesi 8-14 yaş arası çocuklardan büyük ilgi görüyor. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen mutfak atölyesinde eğitmenleri eşliğinde yemekler yaparak, mutfak kültürünü öğrenen minikler, bu kez Ramazan menüsü hazırlamak için mutfağa girdi.

Kursa gelen öğrencilerin bireysellik dışında grup halinde sosyalleştiğini belirten eğitimci Burcu Kama, "Küçükçekmece Belediyesi küçük şeflerimize mutfak atölyesi kursumuzu düzenledi. 15-20 miniğimizle mutfak atölyesi düzenliyoruz. İki saatlik bir kurs. Kurslarımızda çocuklar bireyselliğin dışında grup halinde sosyalleşiyorlar. Kursumuzda kap kek, pizza, simit, tatlı gibi yemekler yapıyoruz. Bugün küçük şeflerimizle iftar menüsü yaptık. Menümüzde mercimek çorbası, fırında patates köfte, Pilav ve turta var. Hep beraber yapıp hep beraber tadına baktık. Çocuklar çok eğleniyor ve sosyalleşiyor. Bize bu imkânı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye, küçük şefler ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla burada çok eğleniyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren minik şef Çınar Şeber, "Bugün burada Ramazan menüsü yaptık. Tatlı olarak çilekli turta yaptık. Arkadaşlarımızla burada çok eğleniyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Tatlının tadı çok güzeldi. Çilekler de güzeldi. Küçükçekmece Belediye Başkanımız böyle bir proje hazırladığı için teşekkür ederim" dedi.

"Menümüzde pilavı ben yaptım"

Ramazan menüsünde pilavı hazırlayan Azra Namlı ise, "Bugün Ramazan menüsü yaptık. Menümüzde pilavı ben yaptım. Pilav çok güzel oldu. Şefim de bana yardım etti. Arkadaşlarımın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum. Küçükçekmece Belediye Başkanımıza da böyle bir proje yaptığı için teşekkür ederim. Bütün çocukları buraya davet ediyorum. Biz burada çok güzel eğleniyoruz" şeklinde konuştu.