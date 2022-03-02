Küçükçemece'de 7'den 70'e ücretsiz spor imkanı

Basketboldan, voleybola, güreşten, jimnastiğe… Küçükçekmece Belediyesi, yaz kış demeden 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara sporun tam 19 branşında ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor.

Fitness branşında yetişkinlere de ücretsiz spor eğitimi veren Küçükçekmece Belediyesi, çok yakında alanında uzman eğitmenler eşliğinde yağ yakımını destekleyen en iyi egzersizlerden biri olan aura dans ve medical fitness eğitimlerini ilçe sakinleriyle buluşturdu.

3 bin 800 çocuğa spor eğitimi

Ücretsiz spor eğitimleriyle hareketli yaşamı destekleyen ve sporla iç içe bir nesil yetiştirilmesini amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler eşliğinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerini okul spor salonlarında sürdürüyor. Basketbol, voleybol, jimnastik, futbol başta olmak üzere futsal, masa tenisi, badminton, aikido, karate, taekwondo, güreş, satranç, atletizm, engelli jimnastik, POMEM (Besyo, bekçilik, spor lisesi),fitness, pilates, tenis branşlarında devam eden kurslarda 3 bin 800 çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriliyor. Spora gelen herkes ücretsiz diyetisyen hizmetinden de faydalanıyor.

Başvurular spor kayıt masasına yapılıyor

Haftanın 6 günü devam eden kurslara kayıtlar ise devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi tüm vücudun dans eşliğinde çalışmasını sağlayan enerjiyle dolu bir dans egzersizi olan yetişkinlere yönelik aura dansı ve medical fitness branşını da sporseverlerle buluşturdu. Ücretsiz spor imkanından faydalanmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi spor kayıt masasına 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve HES kodu ile başvurularını gerçekleştirebilirler.