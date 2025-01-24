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Kültür sanat ve sporun kalbi Beylikdüzü’nde attı

Kültür sanat ve sporun kalbi Beylikdüzü’nde attı
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Beylikdüzü Belediyesi 2024 yılında düzenlediği kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle binlerce kişiyi bir araya getirerek ilçeyi İstanbul’un çekim merkezlerinden biri haline getirdi. Yıl boyunca düzenlenen kurslar ve etkinliklerle yüz binlerce kişiye ulaşıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılı boyunca kültür, sanat ve spor alanlarında gerçekleştirdiği kapsamlı etkinlik ve projelerle dikkat çekti. İlçeyi bir cazibe merkezi haline getiren etkinlik ve programlar, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti ve yoğun katılım sağlandı. Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar ve etkinlikler, vatandaşlara çeşitli alanlarda eğitim ve sosyal faaliyetlere katılım imkanı sundu.

Kültür ve sanatta rekor katılım

Kültürsem bünyesinde 32 farklı branşta düzenlenen kültür ve sanat kurslarına toplamda 7 bin 850 kişi katıldı. Bu kurslar yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da hitap ederek geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sundu. Ayrıca, YKS, LGS ve okuma-yazma kursları gibi ücretsiz eğitim hizmetlerinden toplamda bin 219 kursiyer faydalandı. Bunun yanı sıra milli bayramlar, anma etkinlikleri, konserler, sergiler Yarıyıl Çocuk Şenliği ve Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları gibi 281 farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere toplamda 214 bin 902 kişi katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi 2024 yılında düzenlediği kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle binlerce kişiyi bir araya getirerek ilçeyi İstanbul’un çekim merkezlerinden biri haline getirdi. Yıl boyunca düzenlenen kurslar ve etkinliklerle yüz binlerce kişiye ulaşıldı.

Binlerce kişi spor etkinliklerinde bir araya geldi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise 2024 yılında sporun her alanında fark oluşturmayı başardı. Yaz-Kış Spor Okulları kapsamında basketbol, futbol, satranç ve jimnastik gibi farklı branşlarda 10 bin 592 kişi eğitim aldı. Yetişkin Spor Kursları’ndan ise 9 bin 748 kişi faydalandı. Sporun ilçede daha geniş kitlelere yayılması amacıyla düzenlenen spor festivalleri, bisiklet turları ve turnuvalar da yoğun ilgi gördü. Bu etkinliklere toplamda 17 bin 857 sporsever katıldı. Spor aktiviteleriyle binlerce kişi hem sağlıklı bir yaşam fırsatı yakaladı hem de sosyal bir çevrede keyifli vakit geçirdi.

Beylikdüzü Belediyesi 2024 yılında düzenlediği kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle binlerce kişiyi bir araya getirerek ilçeyi İstanbul’un çekim merkezlerinden biri haline getirdi. Yıl boyunca düzenlenen kurslar ve etkinliklerle yüz binlerce kişiye ulaşıldı.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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