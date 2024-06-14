Kurban Bayramı'nda yeşil alanlar Başkentlileri bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir yanında başlattığı yeşil alan atağı devam ederken hizmete açılan rekreasyon alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için; Batıkent Rekreasyon Alanı, Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park ve Park Ankara (Hacıkadın Kent Ormanı) gibi hizmete açılan çok sayıda rekreasyon alanı ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin nefes alabileceği, doğayla iç içe olabileceği yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk barajlarından olan Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı, uzun yıllar atıl durumda kalan ve çevre düzenlemeleri yapıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açılışını yaptığı 30 Ağustos Zafer Parkı, yeni nesil rekreasyon alanı konsepti sunan Gazi Park, piknikçilerin ve kampçıların vazgeçilmezi haline gelen Park Ankara (Hacıkadın Kent Ormanı) ve Yenimahalle ilçesindeki Kentkoop Mahallesi’nde yıllarca atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik dev alana yapılan Batıkent Rekreasyon Alanı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Ankara’da kalan Başkentlileri ağırlayacak.

KENTE KAZANDIRILAN YEŞİL ALANLARA YOĞUN İLGİ

Yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla vatandaşlara keyifli anlar sunan rekreasyon alanları ve parklarda sevdikleriyle birlikte keyifli anlar geçirmek isteyen vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle getirdi:

-Yılmaz Kocatepe: “Buraya haftada iki kere geliyoruz. Çok güzel ve temiz. Zaten temiz olduğu için geliyoruz. Kaliteli, pırıl pırıl ve güvenli bir yer. Hafta sonları zaten yer bulamıyoruz o yüzden hafta içi akşam saatlerinde geliyoruz.”

-Ramazan Sarısoy: “Samsun’dan geldim. Genel olarak ulaşımı rahat ve otopark sorunu yaşamadık. Çok rahat bir şekilde geldik. Arkadaşlarımızla birlikte oturduk keyifli vakit geçiriyoruz.”

-Gökçe Taner: “Açıldığı günden beri geliyoruz, müdavimi olduk. Bugün de çocuklarımızın doğum gününü kutlamaya geldik. Açık alan olduğu için burayı tercih ettik. Çocuklarımız çok eğleniyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bu şekilde halka açılmasından çok memnunuz. Öncellikle bunun için Mansur Başkan’a çok teşekkür ederiz. Ankara’nın böyle yerlere ihtiyacı vardı.”

-Şennur Yalçın Karabulut: “Eşimin doğum gününü kutlamak için geldik. Ailemle birlikte burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Ankara’da nefes alabildiğimiz tek yer burası o yüzden Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini çok seviyoruz.”

-Ayşegül Bayraklı: “Burası çok keyifli özellikle kahvaltı için geliyoruz. Evimize de çok yakın. Şehrin merkezinde ama doğayla iç içeyiz. Memnunuz.”

-Osman Bayraklı: “Ailemle birlikte geliyoruz. Çocuğum da çok mutlu ve rahat hissediyor burada. Bisiklet kiralama alanlarını çok seviyoruz. Çok güzel beğeniyoruz.”

-Merve Tezel: “Burası çok beğendik. Evimize bu kadar yakın spor yapabileceğimiz alanların olması çok güzel. Çok sık kullanıyoruz burayı. Arkadaşlarımızla toplanıp, keyifli vakit geçirebileceğimiz bir alan oldu, teşekkür ederiz.”

-Ramazan Malkoç: “Gayet güzel bir yer. Yaz, kış sürekli geldiğimiz bir alan oldu. Ailecek beğeniyoruz. Yapanların emeğine sağlık.”