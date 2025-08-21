  1. Anasayfa
Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde 1730 yiğit kol bağlayacak

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde 1730 yiğit kol bağlayacak
Güncelleme:

65’incisi düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 22 Ağustos Cuma günü başlıyor. 3 gün sürecek olan güreşlerde 1730 yiğit güreşçi kol bağlayacak. Antrenörler ve hakemlerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 profesyonel güreşçiyi ağırlayacak Kurtdereli Güreşleri’nde 74 pehlivan altın kemer için ter dökecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde 22-24 Ağustos günleri arasında 65’incisi düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde 1730 pehlivan dualı çayırda kol bağlayacak. Sporcuların antrenörleri ve hakemlerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 profesyonel güreşçi, Balıkesir’de olacak. Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın adının yaşatıldığı güreşler, 3 gün boyunca muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilecek.

BAŞKAN AKIN SÖZ VERDİĞİ YENİ TRİBÜNÜ AÇACAK

22 Ağustos Cuma günü saat 08.00’da Kurtdere Mahallesi’nde; minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve küçük orta 1-2 boy ayrımıyla başlayacak Kurtdereli Güreşleri; 12.30’da Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anıt mezarını ziyaret ile devam edecek. 12.45’te Mevlid-i Şerif’in okutulacağı programda 14.00’da mevlit yemeği verilecek. Güreşlerin resmi açılışıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın geçtiğimiz yıl söz verdiği yeni tribününde açılışı 14.30’da gerçekleştirilerek yağlı güreş müsabakaları başlayacak. 18.00’da Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı’ndan kortej yürüyüşü ve 19.00’de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı’na çelenk sunulacak.

ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERECEK

23 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının 09.00’da başlayacağı Kurtdereli Güreşleri; 24 Ağustos Pazar günü ise 12.00’da başpehlivanların kura çekimi, 18.30’da Başpehlivanlık final güreşi ve 19.00’daki ödül töreni ile sona erecek.

 

