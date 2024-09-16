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Kurtuluşun 102. yılında Bandırma: Şanlı tarih, coşkulu kutlama

Kurtuluşun 102. yılında Bandırma: Şanlı tarih, coşkulu kutlama
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Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlanacak.

İki gün sürecek etkinlikler kapsamında fotoğraf sergilerinden söyleşilere, belgesel gösteriminden halk konserine kadar birçok etkinlik Bandırma halkını bir araya getirecek. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı gün, Bandırma halkının milli mücadeleye olan katkılarını bir kez daha hatırlatacak.

Etkinlikler sabah saatlerinde başlayarak gün boyu sürecek. 16 Eylül 2024 Pazartesi günü öğle namazından önce, Bandırma’nın kurtuluşunda şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımız ve tüm aziz şehitlerimizin aziz ruhları için Haydar Çavuş Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak. 

16 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan kutlamalar, saat 17:00’de Cumhuriyet Meydanı’nda “Bir Zamanlar Bandırma” adlı fotoğraf sergisinin açılışıyla başlatacak. Aynı gün 17:30’da, Bandırma’nın kahramanlarından Albay Bekir Sami Günsav’ın anısına yaptırılan heykelin Sahil Bandı’nda açılışı gerçekleştirilecek. Ardından saat 18:00’de Nikah Salonu’nda düzenlenecek “Bekir Sami Günsav ve Milli Mücadele” başlıklı söyleşide, Kaf-Dav Başkanı Muhittin Ünal konuşmacı olarak yer alacak.

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlanacak.

17 Eylül Salı günü ise Bandırma’nın kurtuluşunun yıl dönümü resmi törenlerle kutlanacak. Sabah saat 09:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni ile başlayacak olan etkinlikler, saat 09:45’te Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak olan kutlama töreniyle devam edecek. Saat 11:30’da Ayyıldız Tepe’de yer alan Son Kurşun Anıtı’nda anma töreni düzenlenecek.

 Akşam etkinlikleri ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek. Saat 20:00’de “Son Kurşun” belgesel gösterimi ile Bandırma’nın kurtuluşuna dair önemli tarihsel anlar yeniden canlandırılacak. Günün sonunda ise saat 20:30’da sevilen sanatçı Emre Altuğ vereceği konser ile Bandırmalılarla buluşacak.

Bandırma Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kapalı Pazaryeri Halk Lokantası, 17 Eylül Bandırma’nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in katılımıyla hizmete açılıyor. Halkın uygun fiyatlarla kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacak olan bu önemli sosyal projeyle Bandırma, hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmeye devam ediyor. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkla bir araya gelerek bu önemli projeyi tanıtacaklar. Lokanta, Bandırma halkının ekonomik koşullarına uygun, temiz ve besleyici öğünler sunarak, özellikle dar gelirli ailelerin bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlanacak.

 Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza;

  “CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklere tüm halkımızı bekliyorum. Bu özel gün, atalarımızın vatan sevgisi, cesareti ve kararlılığıyla yazdığı bir destanın yıldönümüdür. Bandırma’nın Kurtuluş Bayramını yürekten kutluyorum. 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkan Bandırma vapuruyla, Kurtuluş savaşının başlangıcında var olan Bandırma’mız, 17 Eylül 1922 de Ayyıldız Tepe'de atılan son kurşunlarla var olmuştur.

Bu yüzden bu kente aşkla hizmet eden biri olarak Bandırmalı olmaktan gurur duyuyorum.

Bu güzel vatanı kurtaran, çağdaş bir Cumhuriyet kuran ve bize emanet eden başta Büyük Atatürk’e, Cumhuriyet kadrolarına, tüm Şehit ve Gazilerimize minnetlerimizi ve Şükran’larımızı sunuyoruz.

Bizler de onların mirasını onurla yaşatıyor, her 17 Eylül’de bağımsızlık ruhunu yeniden yüreğimizde hissediyoruz. 17 Eylül, sadece Bandırma için değil, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine inanan herkes için çok büyük bir anlam taşımaktadır.

Bandırma’nın kurtuluş günü olan 17 Eylül’de buluşacağız, Bandırma halkı olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz.” İfadelerine yer verdi.

 

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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