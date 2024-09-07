  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kurtuluşun meşalesi Balıkesir sokaklarında yandı

Kurtuluşun meşalesi Balıkesir sokaklarında yandı

Kurtuluşun meşalesi Balıkesir sokaklarında yandı
Güncelleme:

Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında, 7’den 70’e her yaştan Balıkesirlinin katılımıyla düzenlenen fener alayı, büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında fener alayı düzenlendi. Türk bayrakları ve meşalelerle sokakları dolduran vatandaşlar, Şeyh Lütfullah Camii önünden başlayıp Kuvayi Milliye Meydanı’na kadar yürüdüler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun marşları eşliğinde fener alayına katılan Balıkesirliler, cadde ve sokakları doldurdu. Türk bayrakları ve meşalelerle aydınlanan Balıkesir sokakları, bu özel gecede tarihi bir atmosfere büründü. Ay yıldızlı bayrağın arkasında yürüyen binlerce vatandaş Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutladı. Meşalelerin aydınlattığı gecede, fener alayı Kuvayi Milliye Meydanı’nda son bulurken, vatandaşlar usta şair Sunay Akın’ın eşsiz sesiyle hayat verdiği şiir dinletisine katıldılar.

   “BALIKESİR, MUTLULUK İÇİNDE   YAŞADIĞI GÜNLERE DÖNDÜ”

Balıkesir’in, tarihiyle ve coğrafyasıyla dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu söyleyen usta yazar ve şair Sunay Akın, “Balıkesir’in sahip olduğu coğrafi zenginlik, dünyadaki ülkelerin yarısında yok. Bu yüzden burada olmak, Kuvayi Milliye’nin şehrinde, Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük direnişlerinin yaşandığı bu güzel kentte olmak benim için büyük bir onur. Bayramlarımız, kutlamalarımız yeniden Balıkesir’de insanların bir araya geldiği, mutluluk içinde yaşadığı günlere döndü. Bizim kumaşımız çok güzel. Atatürk’ün dediği gibi, asil bir milletiz. Ben bütün Balıkesirlilere çok teşekkür ediyorum. Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Hissi senetlerimiz Balıkesir’de yeniden değer kazanmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzindeki indirim pompaya yansıdı Benzindeki indirim pompaya yansıdı Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu
Kop Tüneli'nde göçük: 1 İşçi hayatını kaybetti Kop Tüneli'nde göçük: 1 İşçi hayatını kaybetti Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı