Kurtuluşun meşalesi Balıkesir sokaklarında yandı

Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında, 7’den 70’e her yaştan Balıkesirlinin katılımıyla düzenlenen fener alayı, büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında fener alayı düzenlendi. Türk bayrakları ve meşalelerle sokakları dolduran vatandaşlar, Şeyh Lütfullah Camii önünden başlayıp Kuvayi Milliye Meydanı’na kadar yürüdüler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun marşları eşliğinde fener alayına katılan Balıkesirliler, cadde ve sokakları doldurdu. Türk bayrakları ve meşalelerle aydınlanan Balıkesir sokakları, bu özel gecede tarihi bir atmosfere büründü. Ay yıldızlı bayrağın arkasında yürüyen binlerce vatandaş Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutladı. Meşalelerin aydınlattığı gecede, fener alayı Kuvayi Milliye Meydanı’nda son bulurken, vatandaşlar usta şair Sunay Akın’ın eşsiz sesiyle hayat verdiği şiir dinletisine katıldılar.

“BALIKESİR, MUTLULUK İÇİNDE YAŞADIĞI GÜNLERE DÖNDÜ”

Balıkesir’in, tarihiyle ve coğrafyasıyla dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu söyleyen usta yazar ve şair Sunay Akın, “Balıkesir’in sahip olduğu coğrafi zenginlik, dünyadaki ülkelerin yarısında yok. Bu yüzden burada olmak, Kuvayi Milliye’nin şehrinde, Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük direnişlerinin yaşandığı bu güzel kentte olmak benim için büyük bir onur. Bayramlarımız, kutlamalarımız yeniden Balıkesir’de insanların bir araya geldiği, mutluluk içinde yaşadığı günlere döndü. Bizim kumaşımız çok güzel. Atatürk’ün dediği gibi, asil bir milletiz. Ben bütün Balıkesirlilere çok teşekkür ediyorum. Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Hissi senetlerimiz Balıkesir’de yeniden değer kazanmaya başladı.” ifadelerini kullandı.